Объявлена образовательная программа конкурса «Метод»

Авторы работ, вошедшие в лонг-лист, пройдут очный образовательный интенсив в Москве, который состоится с 17 по 20 марта 2023 г. В Москве.

Онлайн-трансляция будет доступна в официальной группе «Метода» ВК.

Кроме того, в Российской государственной библиотеке (Библиотека им. Ленина) пройдут открытые мастер-классы для участников Лаборатории, а также для всех желающих. Регистрация на мероприятия по ссылке.

Расписание образовательной программы можно посмотреть на сайте Метода.

В числе преподавателей: исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, писатель и сценарист – Александр Цыпкин, продюсер – Алексей Сашин, сценарист – Олег Богатов, главный продюсер «Амедиа Продакшн», Наталия Клибанова, специалист по авторскому праву Георгий Контридзе и другие. Вместе с наставниками конкурсанты также обсудят свои проекты и получат рекомендации по их доработки до готовых сценариев.

По итогам интенсива 20 марта будет оглашен шорт-лист, в который войдут 20 авторов.

Финалисты выступят 21 марта на очной защите проектов перед членами жюри. Со списком членов жюри можно ознакомиться на сайте.

Победители получат возможность реализовать свои проекты с крупными онлайн-платформами и киностудиями. Кроме того, все участники Лаборатории станут членами закрытого Сценарного клуба, участники которого будут получать брифы от ведущих киностудий, запросы на прохождение практики, приглашения к участию в сценарных комнатах, а также принимать участия в образовательных программах.

«Наша кинокомпания работает как с опытными авторами, так и с начинающими драматургами. Я как продюсер заинтересована в поиске новых талантов, и мне крайне важно услышать голоса и мысли людей из разных регионов нашей страны. Готова поделиться своим опытом и экспертизой, чтобы довести проекты начинающих авторов до зрителей», – отметила Наталия Клибанова.

Отметим, что до 3 апреля 2023 г. идёт приём заявок на участие в конкурсе «Метод. Москва» по направлениям «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр». Участники смогут принять участие в образовательной онлайн-программе, спикерами выступят признанные эксперты издательского дела и индустрии видеоигр. Отобранные заявки будут представлены в конце апреля на очном питчинге в Москве перед лидерами рынка.