Иван Летенко: «Важно проявлять инициативу и действовать»

IT-индустрия стремительно развивается. Но вместе с инновационными технологиями, появляются и более сложные задачи, требующие гибких универсальных решений. Например, сегодня программные продукты должны выдерживать колоссальное количество обращений, поэтому в самой технологической сфере набирает обороты тема разумного потребления. О том, что это такое и какие изменения еще ждут IT, поговорили с Иваном Летенко, экспертом в области высоконагруженных распределенных систем, техническим лидером команды разработки глобальной коммуникационной платформы Infobip и создателем собственной запатентованной технологии, которая защищает компьютер от самых опасных хакерских атак.

- Иван, Вы пришли в IT 15 лет назад, когда эта сфера выглядела совсем иначе. Расскажите, каким был цифровой мир тогда и как он изменился сегодня?

- Хоть смартфоны тогда уже существовали, они и близко не были такими повсеместными, как сегодня. iPhone был выпущен только в прошлом году, а телефонов на базе Android еще не было на рынке. В результате, мобильные приложения и мобильный просмотр веб-страниц были далеко не так распространены, как сегодня. Платформы социальных сетей только начали набирать широкую популярность. Хотя облачные вычисления существовали уже несколько лет, они еще не были такими зрелыми. Многие предприятия все еще использовали локальные центры обработки данных для своей IT-инфраструктуры, и идея управления целыми предприятиями в облаке все еще была в новинку. Искусственный интеллект и машинное обучение все еще находились на ранних стадиях разработки, и перспективы применения этих технологий еще не были понятны. Сегодня ИИ используется в самых разных отраслях - от здравоохранения до финансов и развлечений.

В целом, за последние 15 лет мир информационных технологий претерпел значительные изменения. Развитие мобильных устройств, социальных сетей, облачных вычислений, искусственного интеллекта и угроз кибербезопасности - все это оказало серьезное влияние на то, как работают предприятия и как люди взаимодействуют с технологиями.

- Вы задаете тренды в IT-рынке и активно развиваете существующие. В частности, занимаетесь разработкой масштабируемых распределенных систем, внедряете облачные вычисления и работаете над безопасностью данных. Какие изменения ждут бизнес после использования этих разработок?

- Распределенные системы являются базой, позволяющей успешно развиваться текущим трендам в IT. Работая с высоконагруженными системами, особенно сильно чувствуешь, как важно ответственное отношение к имеющимся ресурсам. Например, по мере роста бизнеса компании могут испытывать увеличение трафика на свои веб-сайты или приложения, что приводит к сильной нагрузке на ИТ-системы. Это требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру, такую как серверы, хранилища и сетевое оборудование. Что касается перехода к облачным вычислениям, все больше предприятий переносят ИТ-нагрузки в облако. Это может привести к изменениям в способах управления рабочими нагрузками и их мониторинга. Облачные вычисления предлагают такие преимущества, как масштабируемость и гибкость. Однако они также могут потребовать от предприятий адаптации к новым инструментам и процессам. Если мы говорим о кибербезопасности, то актуальность продиктована ростом удаленной работы. ИТ-нагрузка смещается в сторону поддержки большего количества мобильных и удаленных устройств, что требует от предприятий адаптации своих ИТ-систем для решения проблем удаленного доступа и безопасности. По мере того, как компания собирает все больше информации, приходится инвестировать в дополнительные средства хранения и управления данными. Вообще постоянный рост рабочих нагрузок в IT требует непрерывного развития IT-систем для удовлетворения меняющихся потребностей. Это может быть непросто, но это также открывает возможности для инноваций и роста.

- В своей практике Вы активно применяете «Зеленые вычисления», что является одним из главных трендов сегодня. Для чего это нужно и какое будущее ждет индустрию в ближайшие годы?

- Прежде всего я уделяю особое внимание эффективности разрабатываемого программного обеспечения и постоянно работаю над оптимизацией существующих систем. Вот несколько способов, с помощью которых зеленые вычисления могут принести пользу во времена экономической неопределенности: разработка программного обеспечения, которое использует меньше ресурсов, например, путем оптимизации алгоритмов и снижения сложности кода позволяет сократить затраты на вычислительные мощности, кроме того, энергоэффективное аппаратное, виртуализация и облачные вычисления, могут помочь организациям сэкономить деньги на электроэнергии.

Другой тенденцией в современном IT в течение последнего десятилетия были облачные вычисления. Они продолжают набирать популярность, однако недавно появился тренд на гибридное облако, что предполагает использование комбинации инфраструктуры общедоступного и частного облаков для удовлетворения конкретных потребностей организации. Такой подход обеспечивает большую гибкость и масштабируемость, а также позволяет организациям сохранять контроль над конфиденциальными данными и приложениями. Искусственный интеллект и машинное обучение также стали актуальны в последние годы, поскольку предприятия и организации стремятся использовать возможности этих технологий, чтобы улучшить свою деятельность и получить конкурентное преимущество. Ну и, конечно, кибербезопасность. Мы с командой много работали, чтобы решить этот вопрос. По мере того, как все больше данных хранится и обрабатывается онлайн, кибербезопасность становится важнейшей проблемой. Компании инвестируют в меры кибербезопасности для защиты от таких угроз, как взлом, утечка данных и программы-вымогатели.

- Благодаря своему опыту и экспертизе в вопросах высоконагруженных распределенных систем, Вы являетесь признанным экспертом и наставником среди коллег, неоднократным спикером национальных конференций HighLoad++ и митапов, организованных крупнейшими профессиональными сообществами. Как Вы считаете, насколько перспективно Ваше направление?

- Высоконагруженные IT-технологии позволяют предприятиям и организациям обрабатывать большие объемы данных и трафика в режиме реального времени. Например, высоконагруженные технологии критически важны для компаний электронной коммерции, которым необходимо обрабатывать большие объемы транзакций и посещаемость веб-сайтов в периоды пиковых покупок, таких как Черная пятница и киберпонедельник. Не имея возможности справляться с высокой нагрузкой на трафик, эти компании рискуют потерять клиентов и доход. Аналогичным образом платформы социальных сетей полагаются на высоконагруженные технологии для поддержки огромных объемов данных, которые генерируются их пользователями каждый день. Эти системы также играют решающую роль в здравоохранении, где они используются для обработки больших объемов данных о пациентах, поддержки телемедицинских услуг и облегчения медицинских исследований. В целом, высоконагруженные IT-технологии – это ключевой компонент современной IT-инфраструктуры. Организации, которые не в состоянии обрабатывать большие объемы данных и трафика, рискуют отстать от своих конкурентов.

- За последние десять лет Вы успели поработать с двумя компаниями, реализовав огромное количество самых разных проектов. Какие кейсы Вы считаете наиболее интересными для себя?

- Во всех компаниях было много перспективных кейсов. Например, в «ЛАЙН» я разрабатывал системы для изучения иностранных языков, передачи аудио и видеоинформации, управления компьютерными классами. Мы создали конкурентоспособный на мировом рынке программный продукт, который совместно с партнерами поставлялся в страны Европы, ближнего востока, Индонезию и Мексику. Возвращаясь к теме высоких нагрузок, это не всегда большие системы и центры обработки данных. Например, работа десятков мобильных устройств в замкнутом пространстве (учебном классе) создает колоссальную нагрузку на Wi-Fi сеть. Уделив особое внимание этой проблеме, удалось создать систему, не требующую дорогого специализированного сетевого оборудования.

Одной из задач, которая стояла перед моей командой в Infobip, было создание гео-распределенной системы, сопоставляющей информацию об отправленных и принятых сообщениях в различных частях света и функционирующей при отключении части дата-центров. Мы создали быструю и надежную multi-master систему, адаптированную к конкретной задаче с учетом знаний предметной области. Это позволило плавно обрабатывать возросший трафик и увеличить количество интеграций с операторами связи по всему миру, а также улучшить монетизацию трафика и эффективнее выявлять случаи мошенничества.

- В компании «Infobip», которая предоставляет предприятиям по всему миру инструменты общения по самым популярным каналам, Вы стали одним из первых, кто начал применять методы машинного обучения и кто использовал их в производственной среде для поиска закономерностей и аномалий в потоке сообщений. Как шла работа над этим проектом и чего удалось добиться?

- Я сразу осознал важность возможности легкого переноса моделей машинного обучения из среды разработки в производственную среду и построил систему таким образом, чтобы обучались модели машинного обучения и проводились эксперименты с использованием удобных инструментов для специалистов по данным на языке программирования Python, а затем модели легко интегрировались в производственную систему, написанную на языке Java, что обеспечивает наилучшую производительность. Таким образом, удалось преодолеть разрыв между технологиями обучения ML-моделей и технологиями, используемыми в производственных высоконагруженных системах. Впоследствии из его проекта выросло целое направление в компании.

- Руководство командой и выстраивание процессов перед лицом прогрессивных и регрессивных изменений требует гибкого подхода, учитывающего уникальные проблемы каждой ситуации. Как руководитель, который успешно справляется с вызовами индустрии при работе с сотрудниками, дайте несколько советов другим управленцам в IT-сфере.

- Если говорить о прогрессивных изменениях, нужно быть в курсе последних тенденций и технологий, которые имеют отношение к вашей отрасли. Посещайте конференции, читайте отраслевые публикации и общайтесь с другими профессионалами в вашей области. Поощряйте экспериментирование: пусть команда пробует что-то новое и идет на риск. Создайте среду, в которой безопасно терпеть неудачи, учиться на ошибках и делиться своими идеями. Развивайте культуру инноваций: продвигайте творческое мышление и сотрудничество. Инвестируйте в обучение: убедитесь, что ваша команда обладает необходимыми навыками, чтобы идти в ногу с новыми технологиями и тенденциями. Предлагайте учебные программы и ресурсы, которые помогут им развить свои навыки. Адаптируйтесь: будьте готовы быстро менять свои стратегии и процессы по мере появления новых технологий и тенденций. Что касается регрессивных изменений, перед лицом кризисов важно сохранять спокойствие и сосредоточенность. Регулярно общайтесь со своей командой и подбадривайте ее. Определите потенциальные риски и разработайте планы на случай непредвиденных обстоятельств для их смягчения. Убедитесь, что ваша команда понимает эти планы и знает, что делать в чрезвычайной ситуации. Будьте прозрачны в отношении ситуации и любых шагов, которые вы предпринимаете для ее решения. Сокращайте расходы с умом: ищите способы снизить затраты без ущерба для качества или морального духа. Вовлекайте свою команду в процесс и запросите их мнение о мерах по сокращению расходов. Как при прогрессивных, так и при регрессивных изменениях важно проявлять инициативу и предпринимать действия. Будьте готовы корректировать свой подход по мере необходимости и оставайтесь сосредоточенными на своих целях.

- Вы активно занимаетесь научной работой в Университете телекоммуникаций им проф. М.А. Бонч-Бруевича и изучаете тему нечеткой логики, программно-конфигурируемые сети (SDN), а также различные аспекты безопасности и управления такими сетями. Ваши труды цитируются и даже используются учеными из 18 стран мира: например, России, Бразилии, Канады, Финляндии, Великобритании, Франции, США, Китая и др. Расскажите поподробнее о своем научном опыте и как он помогает Вам на практике?

- Мой опыт научной работы очень сильно помогает мне на практике: он дает структурированный подход к решению проблем, критическому мышлению и экспериментированию. Научный опыт часто включает в себя работу с большими наборами данных и анализ данных для составления выводов. Этот навык также полезен при создании программных систем, где необходимо работать с данными и понимать, как манипулировать ими для получения информации. Например, нечеткая логика. Это тип логики, который позволяет рассуждать и принимать решения с использованием неполной или двусмысленной информации, аналогично тому, как люди принимают решения. Она может использоваться для управления сетевым трафиком в SDN путем анализа данных о нем и принятия решений, основанных на уровне нагрузки или типе приложения. Используя нечеткую логику для управления трафиком, контроллеры SDN могут адаптироваться к изменяющимся условиям сети и обеспечивать более эффективное управление трафиком. Для повышения сетевой безопасности в SDN алгоритмы, основанные на нечеткой логике, могут анализировать структуру сетевого трафика и выявлять ненормальное поведение, которое может указывать на нарушение безопасности. Затем контроллер SDN может предпринять соответствующие действия для устранения угрозы в режиме реального времени.

- Идея нечеткой логики использовалась как раз в разработанном и запатентованном Вами уникальном изобретении системы защиты сети, на которое ссылались такие компаний как Kaspersky Lab и Xiaomi при создании своих аналогов. В чем суть этого изобретения и какие преимущества оно предлагает пользователю?

- Мое устройство может быть использовано для защиты компьютерных сетей и веб-серверов от различных видов атак, таких как сканирование портов, работа сетевых червей и атак на отказ в обслуживании (DDoS атак). Основной идеей является использования нечеткой логики для гибкой и адаптивной подстройки правил фильтрации трафика в режиме реального времени в зависимости от меняющихся условий. Это решение позволяет лучше отслеживать сочетания различных на первый взгляд независимых факторов.

- Дайте, пожалуйста, прогноз о будущем IT. Во что выльются нынешние тенденции и что еще может появиться в ближайшие годы?

- Во-первых, поскольку искусственный интеллект и машинное обучение продолжают развиваться, мы можем ожидать повышения автоматизации многих задач и процессов в различных отраслях промышленности. Это приведет к улучшению эффективности, экономии средств и, возможно, даже к перемещению рабочих мест в определенных секторах. Кибербезопасность также выйдет на новый уровень: по мере того, как киберугрозы становятся все более сложными и распространенными, мы можем ожидать разработки и внедрения еще более продвинутых мер. Вероятно, это будет включать в себя широкое использование машинного обучения и искусственного интеллекта для обнаружения угроз и реагирования на них в режиме реального времени. Также, думаю, нам предстоит активное внедрение облачных вычислений. Это может создать более взаимосвязанный мир, позволяя людям и предприятиям получать легкий и эффективный доступ к информации и обмениваться ею. В целом, текущие тенденции в области информационных технологий, вероятно, окажут значительное влияние на отрасль в ближайшие годы. Мы можем ожидать роста автоматизации, большего внимания кибербезопасности, роста облачных вычислений, достижений в области квантовых вычислений и большего внимания к устойчивому развитию. Однако также важно признать, что могут появиться новые тенденции, которые трудно предсказать, ведь будущее информационных технологий всегда находится в движении.