Агата Муцениеце в шоу "Абсолютно другая нага" в театре Crave. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Агаты Муцениеце новая роль, притом пикантная: бывшая жена Павла Прилучного, который в годы брака запрещал ей даже невинные сцены поцелуев в кино, дебютировала в эротическом спектакле "Абсолютно другая нага". Нестройное название неслучайно: раньше слова "другая" в нём не было, а главную роль в постановке исполняла Екатерина Варнава, которую отлучили от кабаре по неизвестным причинам.

Чтобы эффектно смотреться на сцене в корсетах и белье, прикрытом полупрозрачным пеньюаром с перьями, 34-летняя Агата усиленно худела, часами пропадая в спортзале, а перед премьерой аж пять дней (страшный сон блогера!) не выходила в сторис. И вот 15-ого марта на сцене столичного кабаре шоу наконец показали взыскательным зрителям. Другие сюда не захаживают: билеты от 15 000 до 50 000 рублей работают покруче любого фейс-контроля.

Агата Муцениеце в шоу "Абсолютно другая нага" в театре Crave. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этот вечер Муцениеце действительно блистала, сияя улыбкой и стразами костюмов. Однако, кадров вечеринки в соцсетях почти не найти: снимать шоу категорически запрещено. Но на тех редких видео, что удалось сделать публике, есть и танцоры-мужчины, крутящиеся на шесте, и Филипп Киркоров, который пришел поздравить подругу с премьерой.

- Какой красивый, какой помолодевший! Наверное, ест молодильные яблоки. За него! - приветствовала Агата обновленного после пластических операций поп-короля и спустилась в зал чокнуться с ним шампанским.

Агата Муцениеце в шоу "Абсолютно другая нага" в театре Crave. Фото: Crave. Фото: из социальной сети

Впрочем, фирменная "клубничка" в Сеть тоже попала: актриса повторила эффектный жест Варнавы с распахиванием пеньюара под закрытие занавеса. Однако если комедиантка оставалась на сцене в одних лишь стрингах с наклейками на груди, то Агата поскромничала.

- Вы думали я вас оставлю без десерта? Конечно, нет! - воскликнула Муцениеце и... распахнула халатик аккурат в ту секунду, когда в на сцене выключили свет. Впрочем, как пишут в соцсетях, зрители все же заметили бюстгальтер на груди актрисы. И многие, к слову, сошлись во мнении, что перещеголять профессиональную танцовщицу Екатерину Варнаву у ее "сменщицы" не вышло: первая была куда смелее и ярче.