Ведущие ученые Пентагона и Гарварда: «В Солнечной системе находится корабль инопланетян – он следит за Землей»

Управление Пентагона по разрешению аномалий было создано в июле прошлого года. Оно отвечает за отслеживание неопознанных объектов в небе, под водой и в космосе Фото: Shutterstock

Инопланетяне посещают Солнечную систему и отправляют небольшие зонды на Землю для изучения и возможного освоения нашей планеты. Об этом в эфире Fox News рассказали представители Пентагона со ссылкой на совместный отчет министерства обороны США и Гарвардского университета. Поскольку до первого апреля еще далеко, к сообщению военных отнеслись достаточно серьезно.

Документ был подготовлен директором управления Пентагона по разрешению аномалий Шоном Киркпатриком и заведующим кафедрой астрономии Гарвардского университета Авраамом Лебом. Согласно их исследованию, материнский корабль пришельцев уже давно находится в Солнечной системе и отправляет на Землю мини-зонды, подобно тому как американское космическое управление NASA проводит изучение других планет. «Искусственный межзвездный объект потенциально может быть кораблем-маткой, который выпускает множество небольших зондов во время своего сближения с Землей. Это операционная конструкция, которая не так уж и сильно отличается от миссий нашего космического агентства», – говорится в отчете.

Изначально Киркпатрик и Леб просто анализировали физические параметры неопознанных явлений. В процессе их изучения они обнаружили «космические семена одуванчика», которые отделяются от основного межзвездного объекта и перемещаются благодаря гравитационной силе Солнца.

В 2017 году ученые впервые обнаружили подобный зонд сигарообразной формы. У объекта не было кометного хвоста, что сразу же породило теорию его искусственного происхождения. Позже зонд получил название «Оумуамуа», что в переводе с гавайского означает «разведчик». Второй аналогичный зонд заметили в феврале этого года.

«Эти исследовательские зонды способны достичь Земли или других планет Солнечной системы. Обнаружить их нелегко, поскольку зонды не отражают достаточного количества солнечного света, чтобы существующие обзорные телескопы могли их заметить» – утверждается в отчете.

Управление Пентагона по разрешению аномалий было создано в июле прошлого года. Оно отвечает за отслеживание неопознанных объектов в небе, под водой и в космосе. На вооружении министерства обороны США стоят специальные телескопы Pan-STARRS, позволяющие определять до 90% всех объектов вблизи Земли размером более 140 метров.