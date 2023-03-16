Поля трупов на Украине: Киев собирается хоронить солдат на «братских свалках», чтобы не тратить деньги на транспортировку тел

ВСУшников агитируют давать согласие на захоронение в случае их гибели в «братских канавах» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Давеча по Сети прокатился ролик, как в одном западноукраинском городке матери и прочие родственницы мобилизованных пришли к горсовету с вопросами: "А где же наши кровиночки?" Естественно, никаких внятных ответов они не получили. Может, тайна военная, а, может, и вся государственная. Никто никаких секретов раскрывать не обещал, равно как и возвращать ВСУшников домой, тем более, целыми и невредимыми.

Более того, даже американским кураторам и европейским партнерам цифры потерь ВСУ не доводятся. Наверное, чтобы те не ужаснулись, и чтобы свое население не пришло на Банковую с требованием в Зеленскому вернуть детей. Зеленский ведь не волшебник, не голубой в вертолете. На смерть он посылать может, а вот воскрешать – ни разу.

Тут, помнится, несколько месяцев главгинеколог всея ЕС Урсула проговорилась, что безвозвратные потери ВСУ составили 100 тысяч человек. Так на нее разве что лишь самую ленивую собаку не спустили, чтобы та ее облаяла. А вот сейчас уже американское влиятельное издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских военных чиновников сообщило, что более 100 тысяч украинских военных, в том числе, самых боевых и опытных погибли за прошедший с начала СВО год. Причем, почему-то разместило с этой информацией фотографию министра обороны США Ллойда Остина.

На самом деле потери ВСУ кратно больше и по безвозвратным тоже, а американцы озвучили информацию а) заниженную и б) когда молчать уже не осталось больше сил.

Между тем, если раньше информации по потерям и погибшим и без того было мало, то теперь станет еще меньше. Поскольку от украинских военных командование стало требовать подписывать согласие на безымянное захоронение в случае гибели прямо на поле боя или в районе боевых действий, без вывоза тела к месту жительства, откуда военнослужащий был мобилизован.

Командование, реализуя полученную из Киева директиву, взывает к сознательности бойцов, просит их учитывать трудности транспортировки тел, дефицит мест в моргах и отсутствие условий для сохранности трупов при транспортировке. Самим военным обещают известить их родственников о месте захоронения и что родственникам передадут их награды, которыми наградят всех военнослужащих, давших согласие на упрощенный порядок их захоронений. Так же, как наградили на днях киевскую элитную проститутку. Правда, в отличие от эскортниц, военных медалью наградят лишь в случае их гибели. Что тоже вполне логично, от живой эскортницы пользы гораздо больше, чем от мертвой. Кроме разве что небольшой группы извращенцев.

Братские могилы и без того были обычной практикой ВСУ. Как и просто бросание тел побратимов на поле боя. Но теперь это становится уже узаконенной практикой, разрешенной самими военными. И у украинского командования вместе с руководством страны будут все основания утверждать: "А мы что? Мы ничего. Он сам сказал, чтобы его там закопали".

И вовсе не факт, что родственникам придет бумага, что их сын похоронен где-то там в овраге в десяти шагах от трех осин. Потому что это будет признанием его гибели, после которого надо будет платить компенсации семье. Лучше уж по старинке – "пропал без вести". А вот на случай раскопок "братской канавы" отговорочка не помешает: "А у нас тут все ходы записаны, и справочки имеются".