Дмитрий Песков считает, что к желающим вернуться в Россию должен быть индивидуальный подход

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 16 марта, журналист «Комсомольской правды» поинтересовался мнением официального представителя Кремля по поводу высказывания вице-спикера Совета Федераций Константина Косачева, который заявил, что надо создавать условия для возвращения уехавших россиян.

Политик считает, что к желающим вернуться нужен индивидуальный подход, надо вести с ними диалог и не стоит превращать в изгоев и в оппонентов государства.

- На мой взгляд, - спросил корреспондент, - это заявление парламентария открывает новые нюансы в отношении к россиянам, покинувшим страну в связи со специальной военной операцией.

- Я не согласен с вами, - сказал Дмитрий Песков. - Ничего нового здесь нет, это абсолютно нормальная логика и об этом неоднократно говорилось.

- Мне показалось, что эти формулировки могут быть связаны с тем, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции сейчас в основном развивается по российскому сценарию.

- Я, честно говоря, не совсем улавливаю связь,- ответил пресс-секретарь,- поэтому не могу с вами дискутировать на эту тему.

- Тогда и не будем. Спасибо.