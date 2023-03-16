Геннадий Зюганов о встрече с Мишустиным: Отвёз премьеру мёд со своей пасеки

Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Товарищ Генеральный секретарь, очень мало информации о вашей конфиденциальной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

- Ну, сразу скажу, что встреча не была конфиденциальной, она имела два раздела. Первый – когда мы все вместе, всей командой, встретились с руководством, с правительством. Нас было семь человек: мои заместители, руководители комитетов, люди очень опытные – и Мельников, и Кашин, и Афонин, и Новиков, и Калашников, и Коломейцев.

К этой встрече тщательно готовились, подали премьеру 45 вопросов по ключевым темам.

Все наши депутаты участвовали в составлении вопросов, они отразили настроение людей от Дальнего Востока до Калининграда, самые сложные проблемы.

- Конкретно, на что обратили внимание?

- Сейчас народ очень беспокоит рост цен на все, и на товары первой необходимости особенно: на продовольствие, медикаменты, коммуналку. Для нас это принципиально важно.

И я в своем выступлении подчеркнул, что 150 миллионов тонн хлеба собрали, а ни в одной лавке ни на одну копейку хлеб не подешевел. А из зерна 250 видов продовольствия изготавливается. Можно было закупить у крестьян по хорошей цене хлеб и отрегулировать цены. Правительство задумалось.

Я эту тему обсуждал и с президентом Путиным, и с Медведевым, лидером «Единой России».

- Что еще волнует коммунистов?

- Вопрос, связанный с образованием и наукой, начиная от подготовки новых учебников и заканчивая высшей школой. Бакалавриат гробит наше образование. И ЕГЭ, этот уродливый экзамен, травмирует психику детей и ничего не дает для системной подготовки их к будущей жизни, к высшему образованию.

Для нас принципиально важно развитие промышленности, у нас 30 лет средние темпы роста производства - около одного процента. В Европе в два-три раза выше, и в Америке тоже. А китайцы за это время в 14 раз увеличили валовое производство.

Поэтому мы рассмотрели проблемы, связанные с машиностроительным комплексом. Мы все сделали для того, чтобы поднять сельхозмашиностроение: и Ростсельмаш, и Кировский завод, и ряд других предприятий, а сейчас министр финансов Антон Силуанов урезал элементарные дотации на их поддержку. А можно и нужно эти отрасли развивать.

- В этом вопросе трудно спорить, поскольку машиностроение так же важно и для обеспечения обороноспособности страны.

- Кстати, Михаил Мишустин особо подчеркнул, что без танкостроения, электроники и робототехники, искусственного интеллекта и приборостроения мы не можем обеспечить ни свою безопасность, ни будущее. Надо отдать должное, что премьер и в прошлом году сто миллиардов нашел дополнительно на финансирование этих направлений, и сейчас объехал заводы ведущие, в том числе, и оборонного комплекса. И Путин, и Шойгу, и мои депутаты все проехали. Генерал Соболев побывал и на танковом заводе, и заводе в Кургане, который БМП-3 выпускает. Это современные машины, могут ребятам в зоне СВО обеспечить эффективную борьбу против нацистов, бандеровцев.

Кстати, премьер очень тщательно подготовился к встрече, отвечал подробно на все вопросы.

- А что у вас было к чаю?

- У премьера вкусный шоколад был. Я со своей пасеки немножко медом угостил…

- А вот то, что вы мед привезли премьеру, помогло в разговоре?

- Не знаю, но, кстати, имей в виду: в 100 странах мира исследовали 100 продуктов. Везде мед занял первое место… И тебя всегда угощаю медом, когда прихожу…

- Да… А медовуху в «Белый дом» вы, так же, как и в «Комсомолку», не возите?

- Сейчас надо на трезвую голову все решать.