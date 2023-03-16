Бывший муж Пугачёвой с молодой женой и похудевшая Жасмин: Красная дорожка на девятилетии театра TODES

Фото: архив Аллы Духовой

Алла Духова вот уже многие десятилетия один из главных флагманов российского шоу-бизнеса. Воспитанники хореографа танцуют в балете у многих суперзвезд. Сама же Алла сейчас сосредоточена на театре TODES, которому исполнилось уже 9 лет. В день рождения театра Духова представила премьеру спектакля «ИНЗЭНАЙТ».

Поздравить Аллу с этими событиями пришли больше сотни ее друзей – Владимир Винокур, Лев Лещенко и Александр Буйнов, певица Жасмин, Митя Фомин, Юлия Барановская, Влад Соколовский, Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью Александрой, Денис Клявер, Катя Адушкина, Александр Достман, Игорь Чапурин, Игорь Гуляев и многие другие.

- Этот день для меня всегда очень волнительный – 9 лет назад родился наш театр. И это не простые 9 лет – это годы, проведенные в едином творческом порыве и с большой любовью к тому, что мы делаем. Думаю, зритель это всегда чувствует на наших спектаклях, - поделилась с репортерами Духова.

Фото: архив Аллы Духовой

По сюжету спектакля на сцене оживали картины великих художников.

И вот уж вихрь дворцового бала и трепетная история Тристана и Изольды сменяется яркими красками Эди Уорхола - и дюжина Элвисов в искрящихся костюмах отплясывает рок-н-ролл, а следом нежные Монро в летящих белых платьях игриво манят зрителя втянуться в танец любви. Под музыку, написанную специально к спектаклю композитором Денисом Гарнизовым, усидеть и вправду очень сложно.

В вип-партере зрители заметили бывшего мужа Аллы Пугачёвой промоутера Евгения Болдина с молодой женой Мариной Лях и их дочерью Марией. Болдин редко выходит в свет, а ещё реже показывает публике свою новую семью. Вместе с Пугачёвой он был на этапе ее становления. Начинал директором, потом стал мужем звезды. А после развода стал известным промоутером, который привез в столицу первые концерты западных групп.

Алла Пугачева не раз говорила, что ее третий муж продюсер Евгений Болдин был, скорее для нее, другом и единомышленником, чем отчаянной страстью и любовью.

Поэтому в какой-то момент, по словам близких Примадонны, у каждого из них появилась отдельная личная история.

Когда брак с Болдиным уже был близок к закату, Алла Борисовна увлеклась солистом рок-группы «Динамик» Владимиром Кузьминым. Сначала было только творчество: совместная работа в театре Аллы Пугачевой, дуэт «Две звезды» и много других хитов. Потом отношения с Пугачевой стали практически более тесными, поэтому музыкант ушел от своей тогдашней жены и матери его троих детей поэтессы Татьяны Артемьевой.

Фото: архив Аллы Духовой

- Постепенно все успокоилось. Я не был похож на несчастного брошенного мужа. От людей не прятался, появлялся, где хотел и с кем хотел,- вспоминал эти годы Евгений Болдин. -У меня тоже начались романы. В нашей с Аллой работе это ничего не меняло. В нужный момент мы были вместе и сообща решали назревшие проблемы. В период нашего «разрыва» мы создали одно из самых успешных эстрадных предприятий конца восьмидесятых - «Театр песни Аллы Пугачевой».

В 2008 году Болдин женился на певице Марине Лях, супруги вместе вырастили дочь Марию.

Появилась на премьере и постройневшая певица Жасмин в элегантном розовом костюме.

Певица уверяет, что не соблюдает никаких диет, просто придерживается принципов правильного питания. Правда фрукты старается есть до 16 часов, поскольку в них очень много сахара.