Кроме 520 наемников киевского режима наши воины ликвидировали две артиллерийских системы М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил данные о потерях киевского режима в военнослужащих ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100, на Донецком до 275, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 60, на Херсонском более 35.

Кроме 520 наемников киевского режима наши воины ликвидировали две артиллерийских системы М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin»(США), десятки танков, бронемашин, гаубиц и пикапов ВСУ.

Нашей армейской авиацией в воздушном бою сбит МиГ-29 ВВС ВСУ, ракетными войсками и артиллерией уничтожены зенитно ракетные комплексы «С-300» и «Оса-АКМ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ, нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», противорадиолокационную ракету «HARM», а еще девять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

402 - самолета.

221 - вертолет.

3434 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплекса.

8316 - танков и других боевых бронированных машин.

1062 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4372 - орудия полевой артиллерии и миномета.

8959 - единиц специальной военной автомобильной техники.