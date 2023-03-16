Участнику терактов в московской подземке дали пожизненный срок и лишили звания «полковник полиции»

Гази Исаев. Фото: сайт администрации Кизлярского района Дагестана.

Суд в полном объеме согласился с предложенной государственным обвинителем Генпрокуратуры России квалификацией действий бывшего начальника ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан Гази Исаеваа и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

На основании собранных Следственным комитетом России доказательств суд лишил осужденного участника терактов специального звания «полковник полиции» и удовлетворил гражданский иск ГУП «Московский метрополитен» на сумму более 17 млн рублей.

Исаева судили по четырем статьям: «участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», «участие в банде», «перевозка взрывных устройств, совершенная организованной группой», террористический акт, совершенный организованной группой».

В суде установлено, что Исаев в 2007 году, находясь на территории Республики Дагестан, добровольно вступил в преступное сообщество «Имарат Кавказ»* и принимал активное участие в его деятельности.

Согласно материалам дела в 2009-2010 годах, используя свое должностное положение, Исаев перевозил по территории Дагестана соучастников преступлений, обеспечивая их беспрепятственный проезд через милицейские посты у Кизилюрта и Кизляра. Когда машину с террористами останавливали для проверки он предъявлял сотрудникам милиции свое служебное удостоверение.

«27 марта 2010 года на территории Кизлярского района на автомобиле он перевез одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда на автобусе в Москву, где 29 марта 2010 года на станции «Лубянка» она совершила самоподрыв, в результате которого погибли 23 человека, а также причинен вред здоровью различной степени тяжести и моральный вред не менее, чем 56 лицам», - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным СК России вторая смертница, которую также перевозил осужденный Исаев, совершила самоподрыв на станции «Парк Культуры», в результате которого погибли 16 человек, был причинен вред здоровью и моральный вред 61 пассажиру московской подземки.

* - запрещённая на территории России организация