Wildberries отменяет скандальные штрафы: конфликт маркетплейса с партнерами разберут в прокуратуре, правительстве и Госдуме

3 марта руководство объявило, что меняет еще одно важное условие работы. А именно, после анализа случаев возврата товаров клиентами из-за брака, порчи или подмены некий алгоритм якобы пришел к выводу, что в 98% таких случаев в этом виноваты именно сотрудники ПВЗ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

«Темная сторона Wildberries: миллионные штрафы и голые сотрудники» - такие заголовки замелькали в соцсетях в последние дни. Именно в соцсетях и мессенджерах (например, в чате Телеграм-канала «Mega Бунт») обменивались последними новостями сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries, который в одностороннем порядке изменил условия работы со своими партнерами. Те, в свою очередь, отреагировали на перемены угрозами забастовок. 15 и 16 марта некоторые пункты, действительно, не открылись. Свое недовольство открыто выражают партнеры Wildberries по все стране — от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга и Москвы.

У маркетплейса и раньше существовала довольно жесткая система штрафов (см. «Невеселые цифры»). Но 3 марта руководство объявило, что меняет еще одно важное условие работы с ПВЗ. А именно, после анализа случаев возврата товаров клиентами из-за брака, порчи или подмены (когда покупатель заказал один товар, а привезли ему другой) некий алгоритм якобы пришел к выводу, что в 98% таких случаев в этом виноваты именно сотрудники ПВЗ. И теперь они должны оплачивать 100% стоимости бракованного товара (раньше за это была солидарная ответственность, и ПВЗ оплачивал лишь 25% стоимости бракованного или подмененного товара). Суммы штрафов при этом могут составлять несколько десятков или сотен тысяч рублей. Ведь одно дело, когда в ПВЗ вернули бракованную футболку, и другое, когда речь идет о дорогостоящей технике. Для многих партнеров маркетплейса это стало той каплей, которая заставила их пойти на открытый конфликт и публично выдвинули руководству Wildberries свои требования.

Маркетплейс Wildberries заявил об отмене скандальных штрафов после массовых забастовок Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НУЖНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

И своего они добились. На ситуацию обратила внимание Генпрокуратура, которая поручила прокуратуре Московской области проверить сведения о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Минтруд также потребовал от маркетплейса соблюдать нормы трудового законодательства и не нарушать права сотрудников.

Заинтересовались ситуацией и в Госдуме. 15 марта там выслушали возмущенных владельцев ПВЗ. Приглашали на встречу и руководителей маркетплейса, но они в здании парламента не появились. По словам первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» депутата Дмитрия Гусева, вызывает вопросы практика одностороннего изменения договоров, от чего страдает малый бизнес.

- Мы передали все заявления, предложения и замечания от представителей пунктов выдачи заказов в компанию Wildberries, и договорились, что 17 марта проведем трехстороннюю встречу вместе с компанией и представителями ПВЗ с тем, чтобы получить ответы на вопросы, которые мы поставили. Вопросы эти имеют юридическую силу, они оформлены заявлением в Госдуму, - рассказал депутат в эфире радио «Комсомольская правда». -

Возможно, потребуются изменения в законодательство, поскольку мы выявили несколько белых пятен. Во-первых, это вопросы одностороннего изменения договоров, по которым работает не только Wildberries, но и вся отрасль маркетплейсов. С этим нужно разбираться. И второе – это вопросы, связанные с ответственностью маркетплейсов за продаваемые на их площадках товары. Это тоже большой серьезный вопрос, который возник не сегодня. Нужны поправки как в антимонопольное законодательство, так и в закон о рекламе. Над этим тоже надо работать.

У маркетплейса и раньше существовала довольно жесткая система штрафов Фото: Михаил ФРОЛОВ

МАРКЕТПЛЕЙС «СДАЕТ НАЗАД»

В компании Wildberries несколько дней держали паузу и неохотно комментировали конфликт, однако 16 марта представители маркетплейса сообщили «Комсомольской правде», что отменили более 10000 «некорректных штрафов» за подмены товаров. В компании также подчеркнули, что усилили каналы обратной связи с сотрудниками пунктов выдачи заказов.

- Подмены товаров – крайне чувствительная для предпринимателей – продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся и которые нас активно поддерживают. С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях, — рассказали KP.RU в компании.

НЕВЕСЕЛЫЕ ЦИФРЫ

Какие еще штрафы может наложить Wildberries на ПВЗ

Взаимоотношения между головной компанией и партнерами регламентируется объемным договором-офертой, в котором, в том числе, предусмотрены многочисленные штрафные санкции. Вот некоторые из них (а вообще слово «штраф» встречается в договоре 28 раз).

- Отсутствие в пункте фирменных пакетов - 10 000 руб. за каждый случай;

- Несанкционированное перемещение товаров (на другие ПВЗ и т.п.) - 100 000 руб.

- Несанкционированное раскрытие информации о клиенте -10 000 руб. за каждый случай

- Отказ от обязанностей по приемке и доставке отправлений — расторжение договора и штраф 500 000 руб.

- Нарушение обязанности по работе ПВЗ в установленные часы с 10.00 до 21.00 — 100 000 руб. за каждый день нарушения;

- Закрытие ПВЗ в течение рабочего дня — 4 000 руб. за каждый час простоя в регионах и 6 000 руб. - в Москве и Московской области;

- Повреждение или утрата оборудования и материалов - 200 000 руб.;

- Недобросовестная конкуренция в отношении других ПВЗ - 10 000 руб. за каждый случай;

- Удержание за возврат товара, который так и не поступил на склад — 100% от стоимости товара;

- Штраф за рейтинг пункта ниже 4,95 — уменьшение суммы вознаграждения и другие санкции вплоть до расторжения договора;

- Нарушение регламента доставки — 1000 руб. за каждый случай;

- Нарушение срока предоставления бухгалтерских документов — 1000 руб. за каждый документ за каждый день просрочки.