«Кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара терроризируют Колумбию

В свое время Пабло Эскобар ввез в Колумбию сотни бегемотов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свое время самый известный колумбийский наркобарон Пабло Эскобар ввез в страну сотни экзотических животных. Среди них была и пара гиппопотамов, получивших прозвище «кокаиновых».

После смерти главы Медельинского картеля в 1993 году большую часть животных распределили по зоопаркам страны, а вот парочку бегемотов было решено выпустить на волю. Правда, через некоторое время колумбийские гиппопотамы повторили судьбу австралийских кроликов – не имея природных врагов, животные настолько размножились, что стали представлять угрозу для окружающей среды, буквально заполонив собой одну из главных водных артерий страны – реку Магдалена.

По словам биологов, популяция «кокаиновых» бегемотов нуждалась в сокращении, и в 2009 году власти начали потихоньку отстреливать несчастных животных. Но после того, как в прессе всплыли фотографии улыбающихся охотников на фоне бездыханных туш, колумбийцы запротестовали против столь живодерских методов.

В итоге компромисс был найден – гиппопотамов начали стерилизовать. Специалисты ввели большой группе животных химическое вещество, делающее их неспособными продолжать род, и пообещали в дальнейшем внимательно отслеживать ситуацию с численностью популяции.

Однако не помогло. Как пишет британское издание «Гардиан», сейчас в Колумбии осталось около 130 особей бегемотов, что делает их популяцию самой крупной в мире за пределами Африки. Выяснилось, что гиппопотамы делают детенышей быстрее, чем их успевают лишить возможности размножаться! В результате биологи прогнозируют, что 2034 году в Колумбии будут жить около 1400 бегемотов.

Показательная в этом плане история двух «водяных лошадей» в местечке Лас-Анхелитас. Пара животных поселилась там в 2016 году и поначалу не доставляла никому хлопот. Однако через год у «влюбленных» появился детеныш, и гиппопотамы стали гораздо более агрессивными, отгоняя людей, которые забредали на их территорию.

Теперь поблизости живут уже восемь бегемотов. Крестьяне избегают ловить рыбу, если рядом находятся эти гигантские млекопитающие, а ночью оставляют снаружи свет, чтобы животные не опрокинули лодки или не нанесли нежелательный визит в дом.

Кроме того, прожорливые существа наносит ущерб всей экосистеме Колумбии. Каждый из них съедает за день около 40 килограмм травы, а уж сколько навоза попадает в реку… В результате биологи бьют тревогу, так как «стиль жизни» гиппопотамов наносит серьезный урон местной флоре и фауне.

После провала предыдущего плана местные власти теперь хотят попробовать новую стратегию, так как надеются, что домашних животных Эскобара можно будет выгодно пристроить куда-нибудь за границу. Правительство департамента Антиокия, страдающего от «малышей», уже ведет переговоры с природным парком в Индии, куда планируется отправить 60 зверей, а также с заповедником в Мексике, который выразил заинтересованность в том, чтобы приютить 10 особей.

Впрочем, специалисты скептически относятся к перспективам нового плана по борьбе с бегемотами. Ведь работа предстоит огромная. Помимо отлова животного, которое может бегать со скоростью почти 30 километров в час, надо провести его медицинское освидетельствование, различные ветеринарные процедуры, организовать бесплатную погрузку и перевозку огромной клетки. В сумме все эти расходы выливаются в солидные денежные затраты.

Так что, видимо, скоро туристы, посещающие Колумбию, будут приезжать сюда не за тем, чтобы посмотреть на бывшие владения Эскобара, а для участия в настоящем «африканском сафари», но уже в Латинской Америке.