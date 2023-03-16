Роман Костомаров стал неузнаваем: "Такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности"

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Врачи продолжают бороться за жизнь Романа Костомарова. Прославленный спортсмен более двух месяцев находится в реанимации, перенес два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас врачи пристально следят за рукой пациента, которая посинела из-за сепсиса. Однако операции проводить нельзя - Роман слишком слаб, он экстремально похудел за время болезни и изменился до неузнаваемости.

Роман Костомаров похудел с 75 до 50 килограммов при росте 182 сантиметра, пишут Дни.Ру. С момента нахождения в реанимации звездный пациент не может самостоятельно питаться. Он получает пищу через зонд. Медики сняли препараты, которые погружали пациента в медикаментозный сон, но полноценно в сознание он так и не вернулся.

Болезнь изменила Костомарова до неузнаваемости. Он по-прежнему не может дышать сам. Организм фигуриста истощен, из-за сепсиса нарушена работа почти всех органов.

Врач-терапевт Андрей Звонков, ранее работавший с российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщил о новой беде Костомарова. По мнению специалиста, посинение руки можно объяснить спазмом сосудов, что характерно для болезни Рейно. Он отметил, что не стоит ждать "чудес". "Чаще всего это заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено", - цитирует его msk1.ru.

Звонков также подчеркнул, что после нескольких операций организм Костомарова испытывает сильный стресс. По его словам, главная задача - помочь Роману выжить. "Такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности. Наверняка что-то помнит из того, что было. Он ведь еще балансирует на весах, которые неизвестно куда качнутся", - рассуждает Звонков.