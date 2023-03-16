В Москве прошел фестиваль сериалов "Original+": Бондарчук выиграл приз с «Актрисами», а Янковский признан оригинальным актером

Знаете, где сейчас кипит жизнь? В большом сериальном мире. Посмотреть проекты, представленные стриминговыми сервисами, люди шли толпами, а зал был забит до отказа.

Фестиваль Original+ существует уже второй год и уже стал важной площадкой для тех, кто снимает и продвигает сериальные проекты.

На этот раз конкурсная программа оказалась очень сильной. Свои проекты представили все ведущие сервисы и, судя по взволнованным лицам представителей площадок, им было очень интересно посмотреть на первую реакцию зрителей и узнать мнение жюри.

Впервые был показан один из эпизодов сериала Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой «Актрисы». Это целая сага в трех актах, где каждые три серии рассказывают о героях в разных временных отрезках. Конечно, это история не столько про актрис, сколько про отношения мужчин и женщин, когда за окном идет дождь.

Ирина Пегова предстала в роли Екатерины Великой в проекте «Царская прививка», рассказывающим о реальном историческом эпизоде. В 18 веке личным примером русская императрица решила побудить подданных прививаться от оспы.

Сериал «На дне» расскажет об уверенном в себе парне, который возьмется расселить целый дом, чтобы заработать необходимые ему деньги. Странные люди и обстоятельства сделают юмористическим это путешествие о Нижнему Новгороду с обязательным знакомством с его обитателями.

Масштабный и роскошный проект «Операция Неман» это очередная попытка экранизировать захватывающий роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Попытка удачная, с новыми поворотами и даже новыми героями. Людям, воспитанным на советских фильмах про войну, точно понравится.

Многосерийная сага «В парке Чаир» совместила классические мелодраматические истории с трагедией Великой Отечественной. Герои фильма запутываются в любовных переживаниях как раз накануне 22 июня 1941 года. Дальше война, и взросление, и настоящие драмы.

Особое настроение у сериала «Плейлист волонтера». Фильм снят по одноименной книге Мршавко Штапича и рассказывает о людях, которые все свое свободное время посвящают поиску пропавших. В главной роли снялся Иван Янковский. Повседневность соприкосновения с человеческим горем придает деятельности волонтеров особое значение, а им самим ответ на вопрос «В чем смысл жизни».

В залихватской картине «Бэби-тур» действие разворачивается в начале 2000-х. Три подруги из провинциального городка решают срочно забеременеть и уехать рожать в США, чтобы их дети имели право на американский паспорт. В смеси стереотипов, комплексов, дискриминаций, мечты и силы духа рождается множество комедийных ситуаций. Смех, впрочем, иногда получается довольно горьким, но повествование от этого менее захватывающим не становится.

Самый странный продукт представили на суд жюри авторы из компании «Свердловск». Их «Дело о пропавшей деревне» это рассказ о том, как московская блогерша (Мария Горбань) приехала в отдаленную деревушку, откуда таинственным образом пропали все жители. Начинается расследование, которое проходит в атмосфере абсурда, и всех степеней помешательства от легкого идиотизма до полного безумия. Проект получился хулиганским, нестандартным и очень смешным.

Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой в главной роли чем-то (навязчивой богатой жизнью, видимо) напоминает проект «Содержанки». Это история про красивую женщину, которая борется с призраками прошлого и собственными страхами, советуясь с подругами и блестяще выполняя профессиональные обязанности. Подглядывать за красивой жизнью невероятно интересно, а вот переживать за героинь почему-то сложнее.

Фестиваль проходил два дня и в итоге жюри во главе с Тимуром Вайнштейном присудило главный приз сериалу «Актрисы». Впрочем, достались награды и другим проектам.

Полный список победителей

Оригинальный сериал - «Актрисы» (Кинопоиск, Wink)

Оригинальный сценарий - Василий Сигарев, «Бэби-тур» (Kion)

Оригинальная музыка - «Плейлист волонтера» (Okko)

Оригинальный актер - Иван Янковский, «Плейлист волонтера» (Okko)

Оригинальная актриса - женский ансамбль «Бэби-тура» (Kion) - Лина Миримская, Анастасия Попова, Анна Котова и Мария Осипова.

Оригинальное режиссерское видение - Федор Бондарчук, «Актрисы» (Кинопоиск, Wink)

Самый ожидаемый проект - «Дело о пропавшей деревне» (Иви)

Специальный приз «Российской газеты» - «Операция "Неман"» (Wink)

Оригинальная коллаборация - «Операция "Неман"» (Wink)

Оригинальный эксперимент с контентом - «ЮЗЗЗ» (Premier)

Специальный приз от Гильдии кастинг-директоров России - Мария Галактионова, «Плейлист волонтера» (Okko)

Призы жюри СМИ:

Главный приз — «Плейлист волонтера» (Okko)

Диплом «За безумие в юморе» — «Дело о пропавшей деревне» (Иви)

Диплом «За формулировку русской мечты» — «Бэби-тур» (Kion)