Вынужденный раскол оленеводов: ассоциация «Оленеводы мира» разделится на два отделения – западное и восточное

Участники конференции обсудили вопросы развития оленеводства и подготовки кадров. Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

16 марта в Нерюнгри (Якутия) стартовал первый Международный чемпионат по традиционному оленеводству, который включает прыжки через нарты, метание аркана, комбинированную эстафету, ловлю оленей и гонки на оленьих упряжках. Мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021 – 2023 годы (оператор события – Фонд Росконгресс). В турнире, который пройдет до 19 марта, принимают участие 130 спортсменов из Китая, Монголии и 14 регионов России. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет ряд деловых конференций. Самое ожидаемое событие уже состоялось. Правление ассоциации «Оленеводы мир» приняло решение разделиться на две части – западное и восточное отделения. Компанию россиянам с восточном отделении составят оленеводы Монголии и Китая.

«НЕФОРМАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ НЕ ПРЕКРАЩАЕМ»

Принято считать, что олени объединяют. Так и есть! Образ жизни (а кто скажет, что оленевод – всего лишь профессия?) подразумевает определенную аполитичность. Жизнь семьи сконцентрирована на животных и природе. Оленеводы различных стран неоднократно объявляли, что никакие санкции не остановят работу ассоциации «Оленеводы мира», штаб-квартира которой находится в российском Салехарде. Но опыт прошлого года показал, что это не так. Делегаты от западных стран не смогли приехать в Россию. Фактически работа ассоциации оказалась парализована. Сейчас подошло время узаконить разделение ассоциации, чтобы она могла продолжить работу.

«Нашим коллегам-оленеводам из стран Скандинавии, Аляски, Канады запретили общаться с нами из-за международной обстановки. Но мы находим возможности благодаря современным технологиям», – отметил президент Совета Ассоциации «Оленеводы Мира» Сергей Харючи.

Планируется, что оба отделения будут работать параллельно. По одному уставу, по одной программе, в одном направлении…

На заседании выступили все члены Совета Ассоциации «Оленеводы мира» из регионов России, а также представители Монголии и Китая. Участники встречи поддержали предложение Сергея Харючи.

Отметим, что инициатива о создании двух отделений ассоциации «Оленеводы мира» обсуждалось еще на прошлом заседании Совета, куда не смогли приехать оленеводы стран Запада, чьи правительства объявили о своей недружественной позиции по отношению к России. Члены Совета из этих стран предложение о создании двух отделений одобрили, понимая, что ассоциация должна продолжать свою работу на благо оленеводческих народов мира.

«Несмотря на то, что члены Совета из недружественных стран не могут, по решению своих правительств, полноценно работать в его составе, мы не прекращаем с ними неформальные контакты. Все оленеводы мира понимают, что надо и дальше сотрудничать, потому и было принято решение о создании Восточного отделения. При этом Ассоциация продолжает свое существование и, как только общемировые условия изменятся, она вновь объединится, чтобы работать дальше для сохранения и развития оленеводческих народов», — сообщил специальный представитель Российского председательства в Арктическом совете Михаил Погодаев.

«ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА – ЭТО ТИГРЫ И МЕДВЕДИ»

Во второй половине дня прошла Международная конференция «Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике». Участники мероприятия обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития оленеводства и подготовки кадров для отрасли.

Одна из главных проблем, которую ставят оленеводы, — кадровый голод. С каждым годом в отрасль идет все меньше молодежи. Также поднимается вопрос доступного здравоохранения, особенно на отдаленных территориях, и внедрения в университетах образовательных программ. Обращают внимание участники заседания и на климатические изменения, которые пагубно сказываются на традиционном укладе оленеводов.

Так, например, представитель Гренландии Стефан Магнуссон говорит, что последнюю зиму олени в стране пережили крайне сложно.

«Мы столкнулись с такой проблемой, что олени голодают зимой. Чтобы справиться с этим, начинаем выращивать корма. У нас общий опыт с Якутией, и надеемся, что наше сотрудничество приведёт к хорошим результатам для развития оленеводства», — сказал оленевод.

В Китае другая проблема – весьма непросто защитить оленей от хищных животных.

…Эвенк Сяо Чен Хао развивает оленеводство в Гэньхэ - самом холодном городе Китая (доходит до -52 градусов Цельсия). Его семья занимается оленеводством уже 400 лет. Сейчас у него стадо из 150 голов (а всего в Китае – 1300).

Семья Сяо Чен Хао занимается оленеводством уже 400 лет. Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

«Основная проблема оленеводов — это тигры и медведи. В Китае запрещено убивать диких животных, поэтому для нас этот вопрос стоит остро», — рассказал гость.

Аналогичная ситуация и в Монголии.

«Мы перенимаем опыт у других народов слежки за волками с использованием дронов. Это оказалось наиболее полезным из способов борьбы с хищниками, — отметил потомственный оленевод Канбат. - Главная цель визита в Россию – обмен опытом в оленеводстве и изучение жизненного уклада других народов».

Сейчас у него в стаде 2800 оленей. В поисках корма для стада каждые два месяца семья меняет место жительства. Говорит, что в России ему очень нравится. Причем, не только тем, что его очень тепло встретили. Погода в Нерюнгри и в Монголии очень похожа. А когда журналисты замечают, что он как-то легко одет отворачивает полу меховой куртки и с гордостью отмечает:

«Это баран. Из него получается самая теплая одежда».