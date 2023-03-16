Военнослужащий 81-ой аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Карманов

О том, что украинские военнослужащие с Западно Украины часто пристреливают свое оружие на жителях Донбасса мы уже рассказывали. Описывали убийства мирных граждан из автомата, пистолета, был даже такой, что забросил гранату в окно кухни, когда там готовила еду женщина. Они уже получили свои тюремные сроки.

А вот вам еще одна история про осужденного героя Украины: военнослужащий 81-ой аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Карманов учился стрелять из иностранного гранатомета в поселке Рубежный.

«Следствием и судом установлено, что 2 апреля 2022 года Карманов, находясь вблизи частного домовладения, расположенного по улице Украинской в городе Рубежном, произвел два выстрела из реактивного огнемета по машине марки «Пежо» с информационным обозначением «Люди», на которой мирные жители пытались эвакуироваться из города. В результате 2 человека погибли, 3 получили телесные повреждения различной степени тяжести, автомобиль уничтожен», - комментирует материалы дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Карманов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Но не может объяснить, что ему почудилось. Может врагов увидел под воздействием наркотиков, может действительно просто учился пользоваться американским гранатометом.

«Приговором суда Карманову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - отметила Петренко.

Вынесенное судебное решение по этому и другим уголовным делам об аналогичных преступлениях украинских националистов свидетельствует о последовательной работе правоохранительных органов, направленной на реализацию принципа неотвратимости наказания и привлечение к ответственности виновных.