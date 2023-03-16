«Не выводить деньги в офшоры, а тратить их во благо народа»: Путин поставил условие российскому бизнесу

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на XVII Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Впервые за два года Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. В 2022-м президент ограничился встречей в Кремле с главой бизнес-ассоциации Александром Шохиным. Тогда это еще была мера защиты коммерсантов – Запад вводил персональные санкции против многих, кто участвовал в официальных мероприятиях с главой страны.

В этот раз общение с бизнесом получилось немного неформальным. Российский лидер говорил расслабленно, охотно вворачивая в речь афоризмы и яркие обороты.

ОСТАВШИЕСЯ ОКАЗАЛИСЬ ЭНЕРГИЧНЕЕ УЕХАВШИХ

В самом начале Владимир Владимирович отдал должное роли бизнеса в восстановлении экономики.

- В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. Конечно, это заслуга – ваша и ваших команд. По-семейному скажу - те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективные тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить, - конкретных имеет Владимир Владимирович называть не стал.

И ЗА РЕПОЙ К НАМ ПОЕДУТ

Дальше президент сообщил, что в апреле правительство ждет роста внутреннего спроса, а инфляция будет в районе 4%. Прогнозы о крахе российской экономики не сработали.

- Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу – репа хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придётся ехать, потому что уровень урожая у нас значительно выше, - пошутил Путин.

Он признал, что неурожай в Европе возник из-за засухи и нехватки российских удобрений.

- В любом случае вспоминается русская пословица: «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь». Похоже, это самое и происходит, - добавил глава страны.

ГДЕ ТЕПЕРЬ НАДЕЖНЕЕ?

Российский лидер заверил бизнес, что сейчас в стране появляется масса новых возможностей. Если их не упустить, компании будут расти, как на дрожжах.

Вступительную речь Владимир Владимирович закончил намеком, что за поддержку бюджета и благосклонность властей коммерсантам придется заплатить. И речь не о налогах, а о поддержке муниципалов.

Владимир Путин заверил бизнес, что сейчас в стране появляется масса новых возможностей. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

- Предприниматели в России всегда – и в дореволюционную эпоху, и в последние десятилетия –брали на себя большую ответственность в вопросах развития и освоения территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности, - напомнил Путин.

Дальше он похвалил олигархов, которые деньги выводят не в офшоры ради «вещей не первой необходимости», а тратят их на «дороги, больницы, культурные объекты».

- Конечно, бизнес – прежде всего бизнес, а не социальное учреждение, все мы прекрасно понимаем. Но и вы понимаете, о чем я сейчас говорю, - намекнул президент.

Судя по лицам в зале, коммерсанты понимали. Российский лидер вскользь отметил, что альтернатив у предпринимателей не так и много:

- Я часто – мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто очень слышал: «Там надежнее». А теперь?

Но есть и «пряник». В следующем году «наиболее ответственные компании» хотят премировать.

ТАРАКАНЫ И СМЕРТЬ

Несмотря на то, что продажи машин в России упали на 60% (в 2022 году по сравнению с 2021-м), глава КАМАЗА Сергей Когогин, который выступал сразу после президента, похвастался небывалыми финансовыми результатами завода. Правда, даже он обеспокоенно заметил, что к нам потянулся Китай, который в год делает 1,5 млн. грузовиков, когда наш максимум 80 тысяч.

Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Закончилось так как есть. Может и лучше такая определенность, - так Путин прокомментировал уход всех западных автопроизводителей из России.

Зато, как отметил президент, мы сохранили настоящих друзей.

- Все мои друзья настоящие немецкие сохранились, и мы все время шутим друг над другом... Шутки всегда имеют место взаимные между соседями. У нас тараканов называют прусаки, а в Германии – русаки, - с улыбкой сказал глава страны.

- Но известная и такая (пословица – Ред.): что русскому хорошо, для немца – смерть, - добавил он.

Шохин предложил ввести термин «дружественные компании из недружественных стран»

Но Путина, видимо, эта идея не впечатлила и он "поручил" потренироваться ещё.

Я ДЕВОЧКА-ПРИПЕВОЧКА

Конец общения получился совсем несерьезным, когда слово дали всем желающим из зала. Один коммерсант от рекламного бизнеса начал сбивчиво что-то говорить о трансляциях на уличных экранах.

- Что сделать-то надо? Не понял, о чем речь, - признался в ответ президент.

А закончилось все шуткой Владимира Владимировича. Он вспомнил частушку про Ленина:

- Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю. Вот я не знаю, о чем вы говорите, но я поддерживаю.

Под конец Путин емко одной фразой сформулировал весь смысл встречи:

- Нужно сделать все, чтобы у нас было хорошо, а у них грустно.

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