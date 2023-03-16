Поднять МРОТ, софинансировать пенсии, строить дороги: 12 указаний Путина по итогам послания Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на XVII Съезде РСПП. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Все крупные программные речи или большие встречи Владимира Путина обычно заканчиваются публикацией конкретных поручений. Вот и сейчас на сайте Кремля появились указания президента по итогам послания Федеральному собранию.

1. Правительство должно создать отдельный фонд поддержки участников спецоперации. Он займется «адресным сопровождением» ветеранов, членов их семей, вдов. Речь о соцподдержке, психологической помощи, реабилитации, помощи с поиском работы и так далее.

Первый доклад должен быть уже 30 марта. А заработает система к концу года.

2. Медики должны получить больше машин для выездной диагностики жителей малых городов и сел. Население новых регионов получит право на маткапитал за всех детей, родившихся с 1 января 2007 года.

50 млрд. рублей отправят на модернизацию общественного транспорта.

С 1 января 2024 год МРОТ повысится на 10%.

Работники оборонки должны получить льготное арендное жилье недалеко от работы. Первый доклад уже 1 июля. А молодые ученые смогут рассчитывать на жилищные сертификаты.

3. Должна поменяться система высшего образования. Больше никаких магистров или бакалавров. Специалистов будут готовить от 4 до 6 лет.

4. Правительство должно составить карту незаконных свалок, которые надо будет ликвидировать после 2024 года.

5. Государство готовит программу софинансирования пенсионных накоплений. Более того, на добровольные пенсионные взносы можно будет получить налоговый вычет.

Правительство должно застраховать инвестиции граждан на случай банкротств компаний.

6. Строительство дорог или ремонт коммунальных объектов получат опережающее финансирование. Это когда деньги подрядчику даются сразу, а не после выполнения работ.

7. Президент поручил максимально декриминализировать нарушения бизнеса.

8. Власти помогут коммерсантам вернуть регистрацию компаний из оффшоров в российскую юрисдикцию.

9. Новые регионы должны заняться реконструкцией объектов культуры.

10. Администрации президента поручено поддержать лучшие муниципальные управленческие практики.

11. Все бойцы СВО раз в пол года должны получить 14-дневный отпуск, который не включает в себя дорогу до дома.

12. Движению «Народный фронт «За Россию» рекомендовано проследить за выполнением поручений.