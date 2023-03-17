Военнослужащий Западного военного округа (ЗВО) у боевой машины САУ "Мста-С" в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Снова МиГ поник, и «Оса» не ужалит уже

Группировка войск «Центр» нивелировала за сутки более роты националистов, две БМП и две бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. «Западной» группировкой войск на Купянском направлении упокоены до полусотни бойцов ВСУ и американская артсистема М777. «Южная» группировка войск на Донецком направлении нанесла врагу такой урон: до 275 военнослужащих, два танка и две бронемашины, два пикапа и РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходка «Гвоздика» и САУ М109 Paladin . От огня группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника таковы: два взвода, четыре танка и бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и американская М777. На Херсонском направлении за сутки из состава ВСУ выбыли 35 бойцов, один танк, две РСЗО «Град» и гаубица Д-30. Над Нововодяным в ЛНР российские пилоты сбили МиГ-29 ВСУ. А средства ПВО перехватили 9 украинских беспилотников, 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и ракету HARM. В Ясеновке в ДНР разбит ЗРК С-300, а в Константинов - ЗРК Оса-АКМ. Зыркать уже не смогут.

В Авдеевке обрубают пути снабжения

Денис Пушилин, исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики, сообщил, что подразделения ВС РФ ведут активные наступательные действия в районе Авдеевки, откуда артиллерия ВСУ обстреливает гражданские объекты столицы Донбасса. По информации врио главы ДНР, снабжение авдеевской группировки ВСУ пока ведется по 4-5 дорогам. Но данные участки уже взяты под огневой контроль российских подразделений. Будет вам и контроль, и учет, и прилет.

Танки «Прорыв» ударили по лбу ВСУ

Денис Аверин, глава пресс-центра группировки «Центр», сообщил, что танки Т-90М «Прорыв» сорвали вылазку разведгруппы ВСУ на краснолиманском направлении. Сначала нашими расчетами БПЛА была выявлена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потом экипажи Т-90М «Прорыв» ударили осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Аверин заявил: «Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи». Эта бронемашина разработана Уральским КБ транспортного машиностроения. «Прорыв» оснащен 125-миллиметровой пушкой и управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Его броня снабжена спецпокрытием, аналогичным тому, что используется на новейшем Т-14 «Армата». Наш «Прорыв» против ваших порывов.

Защитные сооружения Крыма не порадуют Киев

Сергей Аксенов, глава Крыма, заявил, что благодаря возведенным там фортификационным сооружениям и сформированной обороне, украинские войска не имеют шансов захватить полуостров. Говоря о попытках украинцев с помощью западных БПЛА найти слабые места в обороне Крыма, Аксенов подчеркнул, что реализация всех поручений по безопасности и обороне региона минимизирует возможный ущерб от действий ВСУ. Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что, по мнению экспертов, предпринятые Россией меры по возведению новых оборонительных линий сделали «менее вероятной» перспективу «прорыва» сил киевского режима на данном направлении. Страшен крымский еж, его не обойдешь.

Зачем Зеленский оплатил коммуналку в Крыму на год вперед

Квартиры шестого президента незалежной и некоторых его соседей по многоквартирному элитному дому в Ялте включат в список национализации. Сейчас руководство Крыма решает вопрос о крупных объектах, приносящих доходы Украине, и тех, кто имеет отношение к ее финансированию. Как стало известно, глава самостийной оплатил коммунальные платежи в своей квартире в Ливадии ( на южной границе Ялты) почти на год вперед. Предполагается, что это жилье передадут малообеспеченным или многодетным семьям. Ну, а первый аукцион по продаже национализированных в Крыму лотов проведут в начале лета. Национализации коснется почти полутысячи объектов, в том числе собственности олигархов Ахметова, Таратуты, Коломойского, Яценюка. Ранее было национализировано около 700 объектов. Так что зря Зеленский платил за ЖКХ вперед. Позагорать на ЮБК в сезоне-2023 не выйдет.

Экс-советник Трампа объяснил украинские страхи Вашингтона

Джон Болтон, экс-советник президента США Дональда Трампа, уверен, что Джо Байден, желая поражения Москве, при том боится решительной победы Киева. Болтон обвинил действующего лидера Штатов в том, что тот не может эффективно сдерживать РФ. По его словам, «угрозы эскалации» со стороны России – это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот. Удивляет двойственность Байдена: он боится, что Украина действительно «выиграет», но хочет, чтобы Россия «проиграла». Болтон уверен, что среди западных стран растут разногласия и неразбериха из-за поставок оружия Украине, и это накладывается на внутренние сомнения в рядах администрации Белого дома. Раздвоение личности — страшная сила.

Киев забрал бы у Хельсинки русско-итальянские поезда

Издание Demokraatti сообщило, что Киев требует у Хельсинки передать незалежной поезда Allegro. Требование это смутило финское правительство. Составы не могут быть проданы или подарены без согласия российской стороны. Финская госкомпания VR получила на днях запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro. Но эта железнодорожная техника принадлежит не только Финляндии, но и компании «Карельские поезда». А она была основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR. И в Хельсинки понимают, что нарушение принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории. Поезда Allegro сделаны в Италии концерном Alstom под маркой Sm6. Они разгоняются до 220 км/ч, состоят из семи вагонов. Четыре поезда Allegro курсировали с 2010 по 2022 год на маршруте Хельсинки - Санкт-Петербург. Ну ничего, может, поедут еще по маршруту Турку-Донецк, ну, или Хельсинки-Симферополь...