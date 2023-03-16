Андрей Турчак: Во второй доклад рабочей группы президенту войдут предложения по защите социальных и трудовых прав военнослужащих

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Фото: er.ru

Рабочая группа по вопросам СВО готовит ряд законодательных инициатив, которые касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствую срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» на выездном заседании, которое проходит на базе войсковой части в Краснодарском крае.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОЗАЕМЩИК ПОГИБ?

«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту. Сейчас это возможно только если созаемщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Еще одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Опять же большое количество обращений по этой теме поступает к нам в группу», — пояснил политик.

Также рабочая группа выявила еще одну проблему — когда семья сотрудника органов внутренних дел, еще во время службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жилье в случае его гибели в СВО.

«Законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования», — сообщил Андрей Турчак.

Для усиления защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

«Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствую срочников, проходящих службу в регионах, с максимальным и средним уровням реагирования. Речь идет о прифронтовой полосе — Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий. Напомню, что подобный подход у нас уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике», — сообщил Андрей Турчак.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ УЗАКОНЯТ

Помимо этого, в доклад президенту войдет предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

«Неформально он отмечается. Предлагаем закрепить на уровне указной нормы», — подчеркнул глава рабочей группы.

Блок предложений рабочей группы, который также будет отражен в докладе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

«Мы с Денисом Валентиновичем Мантуровым провели совместное заседание. Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе Президенту мы обязательно их отразим. Один из примеров: в соответствии с Указом Президента ученым-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в 2 раза», — заключил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.