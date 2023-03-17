Если на западе «нажмут кнопку», работающие в России импортные тракторы превратятся в груду металла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Западные производители сельхозтехники ушли из России и даже запчасти не поставляют. Из-за этого тракторы, комбайны и комплектующие резко подорожали. А на носу посевная, и земледельцам пришлось хорошенько попотеть, чтобы подготовить технику к весенним полевым работам. Что у нас с импортозамещением техники? И помогут ли китайцы в битве за урожай? Об этом мы поговорили с президентом Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Павлом Репниковым.

Павел Репников.

КРЕСТЬЯНЕ СПРАВЯТСЯ. НО...

- Павел Николаевич, справятся ли крестьяне и поставщики, всего хватает на полях и складах?

- Не сомневаюсь, что с технической точки зрения в эту посевную все справятся. Но будет уже сложнее, чем в прошлую посевную. А следующая посевная будет еще сложнее и так далее: при нынешнем положении дел наши технические возможности будут уменьшаться - машины-то изнашиваются, а иностранные производители запретили ввоз новых.

- В какой технике сегодня более всего нуждаются крестьяне?

- Трактора, комбайны, все виды сеялок и т. д. Это оборудование постоянно работает в достаточно серьезных условиях, имеет большой износ, и постоянно нуждается в ремонте и обновлении. Есть проблемы по запчастям ко всем самоходным машинам: двигатели, гидронасосы, элементы гидросистем… Все, что имеет двойное назначение, имеет и проблемы к завозу в страну.

- А наши заводы как же? Способны нарастить производство и заместить ушедшую технику?

- Скажем так: они выпускают определенную номенклатуру продукции. В то время как номенклатура, которая требуется в сельское хозяйство, гораздо шире. Например, «Ростсельмаш», который мы все знаем, выпускает зерноуборочные комбайны, плюс кормоуборочные комбайны, какое-то количество тракторов определенной мощности, обещают, что в 2030 году начнут производить сеялки, косилки... Но они нужны сейчас!

- Так были же заводы, которые производили абсолютно все…

- Были. Но потом наступило время, когда считали - дешевле привезти из-за границы готовую сельхозмашину, чем модернизировать и строить собственные заводы по их производству. Это было удобно и никто эти производства не развивал, вот они потихоньку и закрывались. Из-за санкций в итоге образовался дефицит по определенным тракторам. Минский тракторный завод делает машины до 120 лошадиных сил, а Петербургский — от 300 до 400. Но нишу, которая существует между, - от 120 до 300 «лошадок», - никто из наших производителей так и не закрыл, отечественных тракторов с указанной мощностью физически не существует. И если сейчас срочно не наладить производство своего, то через несколько лет у наших аграриев начнутся большие трудности.

- Нечем будет пахать и урожай убирать?

- Нет, ничего страшного не произойдет и сельское хозяйство не исчезнет. Но это может ударить по технологиям, людям придется приспосабливаться под более простые машины и переходить на более примитивные технологии. А это, в свою очередь, - потеря продуктивности, урожайности при общем росте себестоимости продукции.

ТЕХНИКУ МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО?

- В фермерской среде ходит байка, что практически всю имеющуюся у них иностранную технику можно дистанционно отключить. Примерно такие же разговоры о смартфонах недавно ходили…

- Это не байка. Практически все трактора, которые заходили к нам за последние 5 лет, можно отключить дистанционно. Если там будет принято такое решение, нажмут на условную кнопку, и машины будут отключены. После чего те превратятся в груду металла. Этим наши спецы уже занимаются, будем обходить эту опасность.

- А нельзя по более простому пути пойти - просто скопировать известную технику и воспроизвести ее в России? Год назад знакомый фермер через «Комсомолку» призывал: разберите кто-нибудь его немецкий картофелеуборочный комбайн, произведите такой же, и он готов был купить его. И таких много!

- Нет, пока еще ничего не скопировали и не собрали, с этим тоже есть сложности. Есть предприятия, которые имеют федеральное финансирование и готовы этим заниматься. Но, по их словам, они не могут получить четких данных от министерств по производству. Можно заказать реинжиниринг определенного трактора, но при этом мы должны четко указать, какая в нем будет потребность и кто его будет делать. Есть разработки, которые предлагаются, с электромеханическими трансмиссиями, мы ходили с ними в Минпромторг, но нам сказали: с этими идеями, товарищи энтузиасты и изобретатели, сюда не ходите, а идите сразу на тракторный завод — заинтересует их, они к нам и придут.

- ...Вот и к тому фермеру с его предложением скопировать немецкий комбайн за год никто не приехал...

А еще наша сельхозтехника котируется за рубежом. Например, российский мультик «Синий трактор» полюбился иностранным зрителям YouTube. Надо же с чего-то начинать экспансию на мировой рынок! Фото: Кадр из мультфильма

ПАРАДОКС: МАШИНУ ПРИВЕЗЛИ, НО ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ

- А параллельный импорт как же?

- Большинство западных производителей сильно не препятствуют ввозу своей продукции в Россию, им интересна не юридическая, а практическая сторона вопроса, а потому закрывают на это глаза.

Кроме того — по европейским машинам, которые можно завезти, мы столкнулись с другой проблемой: выдача электронных ПСМ (паспорт самоходной машины, аналог ПТС для автомобиля — прим. Ред.). Их могут выдавать либо заводы-изготовители, либо дать разрешение на выдачу должна представляющая их интересы в Россия компания. Но изготовители демонстративно ушли с нашего рынка и такого разрешения, конечно, не дадут. Посредники же, которые сейчас ввозят трактора по «параллельной» схеме, не имеют договоров с производителями, и когда тракторы сюда приходят, их не ставят на электронный учет, а значит, они запрещены к эксплуатации. Получается: можно привезти, что хочешь, но оно будет просто стоять. И таких машин, остро востребованных на полях, на площадках дилеров сегодня сотни. Парадокс: за них уплачены таможенные пошлины, дилеры готовы их продать, крестьяне - купить. Но в поле они не выйдут… С другой стороны, если привезли машину, бывшую в употреблении, то она может получить такой ПСМ. Это толкает продавцов на хитрые схемы...

МЕХАНИЗАТОРЫ-ИСПЫТАТЕЛИ

- Бытует мнение, что освободившуюся нишу (как и в других сферах) очень быстро займет Китай.

- Часть техники мы действительно пытаемся импортозаместить из стран Азии — Индия, Турция, Китай. Хотя их, машины, к сожалению, не такие функциональные, к которым мы привыкли.

- А сервисные центры есть? Фермер должен знать, где будет обслуживать трактор.

- Создаются, но самими дилерами. Если западные компании раньше настаивали на создании таких центров, и у них были требования по объему запчастей и агрегатов, то у китайцев таких разработанных нормативов нет, и каждый дилер действует на свой страх и риск — сами придумывают, как их ремонтировать и где брать запчасти. Тем не менее эта техника к нам заходит и заходит ее много. Завоз в этом году будет измеряться в тысячах, будем приспосабливаться под незнакомую технику.

- Да, фермеры шутят, что приобретая китайскую технику, они в этом году станут трактористами-испытателями поневоле.

- Это точно: техника неопробирована в наших условиях и фермерам придется стать ее испытателями.

НУЖНА ПРОГРАММА НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

- Какие еще проблемы возникли из-за ухода иностранных компаний?

- Все время что-то возникает — с ввозом запчастей, их кодификацией, постоянно требуются сертификаты. Почему китайцы смогли быстро развернуть производство тех же запчастей? На начальном этапе у них не было сертификации производства. Делали в своих деревнях комплектующие и отправляли на завод — подойдут или нет. Что-то не так — скажут переделать. У нас по этой части все зарегулировано: даже если у тебя есть свой станочный парк, невозможно сделать нужную запчасть - сначала нужно сертифицировать площадку, потом - саму деталь, получив разрешение на ее производство. Это дорого, долго и геморройно, поэтому никто с этим толком не связывается. Хотя в стране есть много предприятий, которые в состоянии все это выпускать и закрыть потребности крестьян.

Все это — очень сложный разговор. Ясно одно — нужно срочно принимать стратегию развития отрасли, за основу можно взять концепцию, которую мы разработали. Для начала определить: что мы делаем сами и откуда мы чего берем. Если можем откуда-то брать готовое — надо брать, не можем — надо делать самим. Потом нужно понять - как это делать у себя, какой потенциал у нас есть. Ничего сложного, просто нужно сесть и разобраться, на это уйдет не больше недели. А дальше заниматься подбором предприятий и уровнем финансирования, это займет больше времени, но в конце концов оправдает себя, снизив зависимость наших крестьян от иностранной техники. И делать это нужно прямо сейчас — по нашим прогнозам, у России есть от 4 до 7 лет для импортозамещения иностранной сельхозтехники.

МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«Русский John Deere» создадим за полтора года!»

Константин БАБКИН, президент Ассоциации «Росспецмаш» (объединяет 220 производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники, а также оборудования для пищевой промышленности и комплектующих):

- Драматизм с состоянием сельскохозяйственной техники из-за санкций в данном случае преувеличен. Техника у нас в стране выпускается и производство развивается достаточно успешно. Хотя были и кризисные времена - в 2013 году отечественная техника занимала лишь 25 процентов рынка.

После 2014 года политика начала меняться, развитию сельхозмашиностроения со стороны государства стало уделяться больше внимания, появились меры поддержки, программы субсидирования и так далее. Как прямое следствие — мы подняли долю наших производителей до 65%. Россия сейчас обеспечивает себя всеми видами зерноуборочных комбайнов, основными тракторами, особенно высокопроизводительными. Широкий спектр техники обеспечиваетБеларусь.

Что касается тракторов указанного мощностного ряда, - от 120 до 300 лошадиных сил, - не такая уж существенная ниша. Они продаются в России, но раз в 20 меньше, чем мощных тракторов, которые мы производим сами.

Всего нет - это преувеличение, но действительно не все есть. К сожалению, у нас остались ниши, которые не заполнены отечественными производителями — техника для садоводства, тепличных хозяйств, овощеводства. «Ростсельмаш» и другие предприятия работают над этой темой.

- И как скоро мы получим русский John Deere (американская компания, мировой лидер по производству сельхозтехники, - Ред.)?

- В течение полутора лет создадим. Если будет продолжена политика, направленная на поддержку сельхозмашиностроения, то все будет хорошо и постепенно заполним все ниши. Особенно важно запустить государственные программы, поддерживающие производство компонентов — подшипники, двигатели, элементы гидравлики. Еще один момент: производство сельхозмашин в России из-за высоких процентных ставок по кредитам, налогов, стоимости металла, электричества, перевозок выходит дороже, чем в других странах. И поэтому мы проигрываем конкуренцию, раньше западной технике, теперь - технике из стран Востока. Поэтому необходимы меры дополнительные поддержки, которые могли бы выравнять цены.