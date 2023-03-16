Мария Голубкина отчитала мужа Ксении Собчак и отказалась выходить голой в его спектаклях

Мария Голубкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Голубкина в откровенном интервью раскрыла правду не только о разводе с Николаем Фоменко. Актриса внезапно отчитала мужа Ксении Собчак. Она заявила, что никогда не будет играть в спектаклях Константина Богомолова.

Мария Голубкина раскритиковала мужа Ксении Собчак. Артистка наотрез отказалась выходить на сцену обнаженной в спектаклях Константина Богомолова. "Не дай Бог! Никогда не пойду к Богомолову работать! Даже если он поставит спектакль про императрицу Елизавету Петровну без голых частей тела в классической одежде", - сказала, как отрезала актриса в эфире YouTube-шоу "Лера в большом городе".

После чего назвала режиссера "непрофессиональным человеком". "Он профессию не знает. Да, я так думаю, и не только я так думаю. Король-то голый! То, что он делает, это просто слухи о том, что он молодец, а на самом деле это не так" - поведала Голубкина.

Возмущает ее и тот факт, что Богомолов заставляет актеров говорить в микрофоны: "На сцене дико смешная пьеса Вуди Аллена. Никто не смеется вообще. Люди с микрофонами, висят экраны. Это вообще! В театре надо разговаривать своим голосом! И этот прием он использует везде".

Поделилась Мария и личным опытом работы с Константином. "Не умеет с актерами работать вообще. Он просто надул в уши нашему продюсеру, взял хорошего художника, но не смог даже элементарную французскую пьесу с очень хорошими актерами поставить так, чтобы это можно было смотреть", - негодует Голубкина.