Почему Россию в Грузии проклинают, а русских – приветствуют улыбкой? Простой ответ на сложные вопросы

Тбилиси. Участница акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Чтобы гулять по Тбилиси, конечно, нужно иметь крепкую психику. То и дело тебя посылают. Не в лицо, конечно. И даже не в спину. А, можно сказать, в глаза. Со стен и заборов.

Граффити. Тут с ним, мягко говоря, беда. И центр и ближайшие районы исписаны неприлично. И то и дело проскакивают пожелания «от всего сердца».

ХЕЛЛОУ! ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?

Есть в науке такое понятие, как «когнитивный диссонанс». Вот в среде ученых - это состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании идей, верований, ценностей и эмоций. В народе, конечно, все проще: трогаешь ледышку и обжигаешься - когнитивный диссонанс, обращаешься к брутальному громиле, а он тебе отвечает ангельским голоском - диссонанас.

Вот это про Тбилиси. Гуляешь по нему, смотришь вокруг, периодически посылаешься по известному адресу надписями на стенах, которые через раз сопровождаются украинскими флагами. И закрадывается: «Ну все, не рады мне тут. Лучше нигде не говорить, что я русский». Попробовал на английском, но после первого «Хеллоу» услышал: «О, дорогой! Ты из России?! Давно в Тбилиси? Нравится?». И с такой улыбкой. Опять диссонанс.

Решился на эксперимент - пошел на пешеходную улицу плотно-плотно заставленную кафешками. На каждой второй - украинские флаги, где-то даже мебель желто-синяя. Ну здесь-то мне точно не рады.

- Добро пожаловать. Чего изволите? - доброжелательная официантка даже глазом не повела, узнав, что я из Москвы.

ОБИДЫ НА МОСКВУ

Но зачем тогда это все эти антироссийские декорации? С этим вопросом я пошел к экс-депутату парламента Грузии, директору грузино-российского общественного центра Дмитрию Лорткипанидзе.

- Объясните. Я не понимаю.

- Ответ тут простой. Представители бывшей власти в Грузии, когда еще были при ней, отхватили немало зданий, бизнеса. И сегодня они на этом зарабатывают, привлекая лояльных западу туристов и мигрантов.

- Все равно не понимаю. Почему тут меня, русского, со всех плакатов проклинают, а при личном разговоре - приветливые?

С этим вопросом иду к местному старожиле Мерабу.

- Все эти флаги, надписи, это же не за Украину, а назло России. Ты пойми, к русским у грузин претензий нет, - объясняет Мераб. - А вот к России вопросы есть. И из-за Абхазии с Осетией, и из-за закрытого прямого аиасообщения, и из-за виз, которые мы должны получать, чтобы в Россию приехать. Вот моя жена не смогла на похороны к отцу в Ростов съездить из-за этого.

А ведь правда. Чтобы из России приехать в Грузию достаточно загранпаспорта, а грузины должны получать визу. А стоит она $300. И не всем дают. В Грузии ходят слухи, что российские власти уже подумывают эти визы отменить, да и перелеты возобновить. Ждут подходящего момента. А он все не настает.

Акция сторонников партии "Консервативное движение" у здания парламента в Тбилиси, через несколько секунд флаг Евросоюза будет разорван толпой. Фото: ЕРА/ТАСС

850 ДЕВИЦ ОСТАНУТСЯ НАВСЕГДА

Может из-за этого в Грузию и ломанулись толпы россиян осенью 2022-го? Из-за теплого отношения грузин к нам? Отчасти так. Грузия - одна из самых приветливых стран для релокантов. Тут не нужно выезжать за пределы страны каждые три месяца, да и говорят по-русски почти все.

- Я приехал сюда не потому что бежал от мобилизации, - рассказывает мне ювелир Денис. - Это было еще раньше. Просто позвала в гости подруга. А потом, когда все началось, решил остаться.

- Домой поедешь?

- Меня тут все устраивает. Работа есть, денег хватает, климат отличный.

Но лучше всех себя чувствуют в Грузии айтишники. Особенно те, кто занимается криптовалютой. Тут криптоконторы на каждом шагу. Да и в местных чатах релокантов это популярная тема. Так что айтишники живут, как правило в центре Тбилиси (снимая квартиры за $600-700).

У кого не хватает дохода на Тбилиси — это художники, дизайнеры — они едут в регионы. Любимый - Батуми. Там море, много русских, и квартиру можно найти за $300-400 в месяц. У кого денег нет и на это, селятся в Кутаиси. За $200. Нет, сами они, конечно, говорят, что просто «не любят большие города». Но это сказки.

Русские тут, кажется, везде. Специально посчитал очередь передо мной в супермаркете на кассе. 7 человек. И все русские. Ни одного грузина или немца, американца.

А грузины и рады деньгам наших релокантов.

- Слушай, они тратят тут свои деньги, снимают квартиры, заводят бизнес, - говорит мне Дмитрий Лорткипанидзе. - И еще, смотри. За год в Грузии зарегистрированы 850 браков, где русские девушки вышли замуж. Может парни тоже женятся, но я смотрел статистику по девушкам. То есть 850 девиц нашли свое пристанище в Грузии, будущие матери. Это же хорошо для нас.

Перевернутый автомобиль и участники акции против законопроекта об иноагентах в центре Тбилиси, 9 марта 2023 г. Фото: Михаил Егиков/ТАСС

СЛЕЗОТОЧИВЫЙ ГАЗ СВОБОДЫ

На самом деле не все тут рады релокантам из России и сразу ставят на место этих воздушных мальчиков и девочек с крашеными волосами. Даже памятку для таких написали. Если в двух словах, то:

- Не «Грузия», а Сакартвело,

- Говорить - на английском,

- Россия - оккупант,

- Грузины - умные и начитанные.

Для тех, кто не понял, выпустили даже «ГАЙД ПО ВЫЖИВАНИЮ в Грузии для новоприбывших граждан РФ». Там еще подробнее и в куда более унизительной форме объясняется, что тут никого не ждут. Ну вот например: «Уважайте граждан Грузии, не требуйте «кавказского/грузинского гостеприимства». «Для немалого количества граждан Грузии вы здесь не гость, а оккупант, вас не приглашали».

А еще среди наших релокантов есть и те, кому попротестовать за милую душу. Что уже и произошло. В беспорядках 7-8 марта на проспекте Руставели против грузинского закона об иноагентах участвовали и наши сограждане. Они делятся потом впечатлениями в соцсетях:

«На протестах в Тбилиси - под аудиопушками и водометами, в дыму от светошумовых гранат и фаеров, с обожженными газом легкими и удушьем в горле, теряющимся сознанием и вытекающими глазами - мне было менее страшно, чем на любом митинге в РФ. (Точнее не было страшно вообще)», - написала одна из таких активисток у себя в соцсетях.

И ведь она не одна такая.

Даже грузины задаются вопросом, зачем россияне ходят в Тбилиси на митинги? Но таких от силы сотня-две. А всего приехало от 30 до 60 тысяч релокантов. Не выгонять же теперь всех обратно.