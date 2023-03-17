Анекдоты: В правильной легенде Прометей украл у богов не огонь, а огненную воду, а мы все за это расплачиваемся печенью

- Ну как отметил день рождения?
- Да не очень.
- Что так?
- Все помню, но при этом мне даже не стыдно!
* * *
Именинник так сильно дул на свечи на торте, что на следующее утро стриптизерша проснулась с насморком.
* * *
- Отдам даром взрослое алоэ без горшка.
- Что же вы взрослое алоэ к горшку не приучили?!
* * *
Шесть утра. В круглосуточный цветочный магазинчик заходит интеллигентного вида мужчина, но с явными признаками бурно проведенной ночи. Говорит продавщице:
- Подберите мне букет для жены. Покрасивее...
Потом задумался и добавил:
- И помягче.
* * *
А знаете, зачем в метро внизу эскалатора бабулька в будке? Она там педали крутит.
* * *
Делая заказ, посетитель признался официанту, что никогда не ел салат из омаров. Поэтому и съел салат из крабовых палочек по цене омаров.
* * *
Посмотрел свое свадебное видео задом наперед, мне так понравилось: жена снимает кольцо, уходит и уезжает…
* * *
- Папа, а чем задачи отличаются от проблем?
- Задача - это когда надо попасть в цель, а проблема - это когда целятся в тебя.
* * *
- Сколько стоит ваша кошка?
- Пять тысяч.
- Но ведь вчера вы за нее просили тысячу!
- Да, однако сегодня она съела попугая.