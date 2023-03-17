Анекдоты: В правильной легенде Прометей украл у богов не огонь, а огненную воду, а мы все за это расплачиваемся печенью

- Ну как отметил день рождения?

- Да не очень.

- Что так?

- Все помню, но при этом мне даже не стыдно!

* * *

Именинник так сильно дул на свечи на торте, что на следующее утро стриптизерша проснулась с насморком.

* * *

- Отдам даром взрослое алоэ без горшка.

- Что же вы взрослое алоэ к горшку не приучили?!

* * *

Шесть утра. В круглосуточный цветочный магазинчик заходит интеллигентного вида мужчина, но с явными признаками бурно проведенной ночи. Говорит продавщице:

- Подберите мне букет для жены. Покрасивее...

Потом задумался и добавил:

- И помягче.

* * *

А знаете, зачем в метро внизу эскалатора бабулька в будке? Она там педали крутит.

* * *

Делая заказ, посетитель признался официанту, что никогда не ел салат из омаров. Поэтому и съел салат из крабовых палочек по цене омаров.

* * *

Посмотрел свое свадебное видео задом наперед, мне так понравилось: жена снимает кольцо, уходит и уезжает…

* * *

- Папа, а чем задачи отличаются от проблем?

- Задача - это когда надо попасть в цель, а проблема - это когда целятся в тебя.

* * *

- Сколько стоит ваша кошка?

- Пять тысяч.

- Но ведь вчера вы за нее просили тысячу!

- Да, однако сегодня она съела попугая.