Ленинградская область расширила меры поддержки на всех участников СВО

Мобилизованные, добровольцы и контрактники Ленинградской области будут пользоваться одинаковыми мерами поддержки от региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинградской области синхронизировали меры поддержки для участников спецоперации России на Украине. Глава региона Александр Дрозденко подписал постановление, по которому семьи всех участников СВО, независимо от их статуса, будут получать одинаковые льготы. Документ уравнивает в правах мобилизованных, контрактников и добровольцев.

«Встречи с родственниками наших военнослужащих и обращения в соцсетях помогли нам скорректировать наше основное постановление по мерам соцподдержки. Нет смысла делить наших бойцов на мобилизованных, добровольцев и контрактников, для нас они все – защитники Родины, - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. - Поэтому принято решение использовать единый термин – участники СВО. Теперь члены семей добровольцев и контрактников, как и мобилизованных ранее, имеют право на льготный проезд и на получение компенсации по оплате ЖКУ».

Сейчас в Ленинградской области действуют 48 региональных мер поддержки для участников спецоперации и их близких. Льготы распространяются на супругов, детей, родителей и опекунов военнослужащих. Родственникам мобилизованных компенсируют 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а их дети вне очереди получат места в детских садах, лицеях, колледжах и техникумах. Семьям участников СВО компенсируют 75% ежемесячной платы за детские сады. Ученикам 5-11 классов предоставляется бесплатное горячее питание. Кроме того, близкие военнослужащих, включая детей до 18 лет, могут оформить льготный проезд на общественном транспорте. Пожилым родственникам бойцов в первоочередном порядке предоставляются места в центрах социального обслуживания, при необходимости для них организуют социальную помощь на дому.

Для детей-студентов участников спецоперации глава Ленинградской области Александр Дрозденко учредил губернаторские стипендии. Молодым людям, получающим среднее профессиональное образование, начисляются выплаты в размере 5 тысяч рублей, студентам вузов - по 8 тысяч рублей. При этом не имеет значения, получают ли учащиеся другие виды стипендий. Губернаторские стипендии выплачиваются всем детям мобилизованных в возрасте до 23 лет, обучающимся на очных отделениях вузов и средне-специальных учебных заведений. Материальную помощь студенты будут получать все время, пока их родители участвуют в специальной военной операции. Для детей мобилизованных также организуют отдых: их обеспечивают бесплатными путевками в оздоровительные лагеря.