Вопрос дня: А вам удается выспаться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Грымов, режиссер:

- Сон - это очень важно. Я стараюсь каждый день свои 7 часов получить. И у меня режим: практически всегда я ложусь до 0.00. Понятно, что бывают съемки или другие форс-мажоры… Но вот в нашем театре «Модерн» нет авралов. Даже перед премьерами ночные репетиции исключены.

Юрий Куклачев, дрессировщик кошек, народный артист России:

- Я рано ложусь и рано встаю. Сегодня проснулся в 6 утра и лежал в постели как дурак, ждал будильника. Если я поздно лягу, то у меня внутренний ритм ломается - потом весь день чувствую себя как больной. По утрам 2 часа зарядку делаю. Если я следую привычке, то прекрасно высыпаюсь.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России:

- Увы, бывает пора горячей работы, когда просто не до сна. Или из-за перелета оказываешься в другом часовом поясе - весь режим насмарку. Вот я сейчас в Хабаровске, у нас тут плюс 8 часов к моему обычному времени. Хочется спать, а надо работать!

Андрей Борисенко, Герой России, космонавт:

- Я стараюсь выдерживать недельные ритмы. Не выспался в один день - доспал в другой. В космосе был такой же принцип. Тем более там меньше времени на сон. Если в среднем человеку надо спать 8 часов, то там достаточно и 5. И каких-то особых снов не помню. Хотя кому-то, говорят, снится шум дождя или звук шагов в тумане.

Александр Панкратов-Черный, народный артист России:

- Вы знаете, у меня бессонница. Но, образно говоря, это женщина, с которой я могу общаться по ночам, вспоминая прошлое, думая о настоящем или предугадывая будущее. Появляется время, которое надо как-то занять.

Анатолий Вассерман, интеллектуал, депутат Госдумы:

- Мне не всегда удается выспаться. Слишком много дел. Да и сны в последнее время все больше странные. Часто повторяется один и тот же: я оказался на Украине и пытаюсь оттуда эвакуироваться.

Максим Черниговский, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Секрет хорошего сна известен с давних времен - чистая совесть. Я сплю долго, глубоко и спокойно, на 15 минут открывая окно перед сном.

Василий Мельниченко, глава «Федерального сельсовета»:

- Я вообще не люблю спать один, а вдвоем - ну какой там сон?! По молодости спал 4 - 5 часов, а сейчас по 5 - 6. Вся семья с работы приходила поздно, часов в 11 вечера. Уставали так, что сразу на боковую - и как убитые. Утром вскочил - и на работу. Теща даже спрашивала: вы зачем такой дом поставили, если вы в нем только ночуете?