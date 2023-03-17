Сбежал из России? Пакуй манатки, разворачивайся и быстренько беги обратно

Поведение русских релокантов и украинских беглецов власти острова откровенно называют безобразным. Фото: Shutterstock

Вот уже больше года, как к климатическим беженцам – фрилансерам всех мастей, бегущим от сурового российского климата в Тайланд и Бали - добавились и беженцы от мобилизации - релоканты. Тысячами (!) оседают они на райских пляжах, которые уже трещат по швам. И вот против них начались ужесточения вплоть до депортации.

Первым буквально взвыл от наплыва русских (да и украинцев тоже, их тут немало осело) губернатор Бали Ваян Костер. Его жесткое выступление обсуждают сейчас все индонезийские СМИ (а остров Бали — это часть Индонезии). А в тусовке релокантов наметилась паника. Сообщения о депортации появляются едва ли не каждый день…

НИ РАБОТЫ, НИ БАЙКОВ

Поведение русских релокантов и украинских беглецов господин Костер назвал безобразным. «Ничего не знают о дисциплине. Ведут себя ненадлежаще!». Кратко его речь вот о чем: русские на Бали делают, что хотят - ходят полуголые, гоняют на мотоциклах без правил и главное, не отдыхают, а работают, отбирая доходы у местного населения: «Они приезжают на остров как туристы, а потом ищут тут заработки», - возмутился Ваян Костер.

И хотя туристов на сказочном острове, 60% доходов которого вообще зависят от отдыхающих, много со всего мира, а больше всего из Австралии, наши и украинцы выделились, по мнению Костера. Он уже направил в МИД Индонезии письмо, требуя отменить упрощенный порядок виз для граждан России и Украины. А еще предложил запретить аренду байков всем не местным. «Хотите кататься по острову, нанимайте местных водителей», — заявил он.

Что же творится на экзотическом острове, который вдруг обрусел?

- В Убуде (город в центре Бали) если чихнешь на улице, тебе 5 раз скажут: «Будь здоров», - рассказывает Дарья Сурденко, которая живет на Бали вот уже 5 лет. – Я вообще не понимаю, где все эти люди расселились? Как все влезли? Этот небольшой остров явно на такое количество не рассчитан. Цены в этом году выросли космически. В первую очередь на аренду жилья. И на комнаты в гестхаусах, и на роскошные виллы. Даже «звезды» вон страдают, то что раньше можно было арендовать виллу за 300 тысяч рублей в месяц, а теперь - только за 1,5 – 2 миллиона. А пробки какие теперь на Бали!

- Я была на острове года 4 назад, там уже на дорогах было не протолкнуться, - припоминаю я. - Только если на пронырливом скутере.

- Теперь и на скутере не проедешь! Посмотрите в интернете, - сокрушается Дарья.

Я посмотрела страницы блогеров. Пробка из мопедов и правда жутковатая. Черный поток, как муравьиная тропа, битком набитая двухколесным транспортом. Коллапс.

Пляжи тоже битком. Для фото у популярных храмов уже такие очереди, что талончики с номерками выдают.

- А еще наши гоняют в купальниках, парни в шортах без маек. Без шлемов, - продолжает Дарья. - Короче, взялись власти Бали за контроль. Приказ щемить чужих - тех, кто приехал и делает что хочет.

Власти Бали ополчились на туристов из России. Фото: Shutterstock

- За рулем пьют?

- Да тут и местные не стесняясь пьют за рулем. Полиции мало, а те что есть, отпустят за взятку. А потом вселенский клич: «Вася (Петя, Настя…) попал в аварию, давайте поможем, соберем денег на лечение». Страховок никто не оформляет. Экономят. Это раньше, когда приезжали сюда отдыхать, то по кафешкам ходили, по массажам. А теперь все затянули пояса. У русских сложности с переводом денег в Индонезию. Выкручиваются как могут.

ТУРИСТ – ПОЖАЛУЙСТА. РЕЛОКАНТ? ПОД НАДЗОР!

Только с сентября 2022-го по январь 2023-го на Бали прилетели 80 тысяч россиян и 9 тысяч украинцев. А депортировали (пока?) чуть больше 30 человек. Все впереди?

- Просто наших стало слишком много, - рассуждает еще одна экспатка, давно осевшая на Бали, Светлана Жостикова. Она пенсионерка, приехала сюда нянчиться с внуками, потому что дочь вышла замуж за индонезийца. – И многие наши ведут себя из ряда вон. А тут же страна консервативная. Даже закон приняли в прошлом году - половые связи до брака запрещены. Понимаете, да, какие тут порядки? Но дело даже не в развязности приезжих. А в том, что они начали пытаться здесь заработать.

И работать всем нашим коучам, блогерам, гадалкам, криптовалютчикам, нелегальным турагентам стало далеко не спокойно. Все же они на острове по обычной турвизе, которая не предполагает работу. Даже селебрити, которые как обычно гастролируют по местам скопления русских, уже стали выгонять. Комика Михаила Шаца (признан в России иноагентом) депортировали прямо накануне концерта, билеты на который вообще-то были уже распроданы. «Уже стоял за кулисами. Но… », - оправдывался в соцсетях артист.

Похожая история приключилась и с Борисом Гребенщиковым, и с группой Little Big…

И, похоже, это вершки. В газетах уже анонсировали, что Индонезия создает спецгруппу, которая будет следить за туристами. Да уже следят!

- Есть у них тут служба – тимпора называется, - рассказывает Светлана. – Это надзор за иностранцами. Не за туристами с обратным билетом, а за теми, кто приехал надолго. Парня знакомого депортировали только за то, что он пытался сдать комнату на арендованной им вилле.

- И это тоже нарушение?

- Выходит, да. «Надо было обратиться к местному риэлтору», - сказали ему. И депортировали. Полиция его вплоть до самолета сопровождала, как опасного преступника.

- И теперь он в Москве?

- Что вы, до России прямых рейсов нет. Его обязали взять билет с пересадкой через Дубай. Но он просто не полетел дальше. Осел в Тайланде...

И ТАИЛАНД УЖЕ НЕ ТОРТ

Кстати, в стране улыбок Таиланде уже давно вычисляют лонгситтеров (те, кто приехали пожить надолго) и пытающихся здесь заработать. Историю эскортницы Насти Рыбки, помните? Когда она с другом Алексом Лесли приехала в Тай провести секс-тренинг. Все участники оказались в тюрьме. Так же точно попадали и нелегальные преподаватели йоги, организаторы вечеринок.

- У всех сейчас вопрос, будут ли трогать работающих дистанционно? Все-таки человек тут просто находится, а зарабатывает в России? - переживают релоканты в блогах.

Сообщения об очередной нежданной депортации появляются в сообществах русских релокантов едва ли не каждый день… Фото: Shutterstock

Просрочка турвизы тут тоже карается жестко – сначала тюрьма, потом депортация.

- Теперь взялись и за любителей арендовать местный транспорт, - рассказывает туристка из России, проводящая отпуск на острове Панган Анастасия. – Наши же российские права тут не котируются, даже для скутера. Сейчас прямо у супермаркетов и ресторанов дежурят спецмашины, которые сканируют лица белых людей, проверяя их на нарушение миграционных законов.

- Ну и как везде, цены в Тае выросли до небес. Помню, лет 7 назад делили все местные цены на 3 и в пересчет на рубли все стоило копейки. Теперь же умножаем на 3. Жилья за вменяемые деньги надолго не найти, все разобрано наглухо. Я обычно приезжала с детьми сюда зимовать месяца на три. А теперь из-за всех этих релокантов, еле-еле набрала денег на месяц. Кого не спроси, у всех, кто здесь зимует, история одна — в сентябре уехали в Грузию или Армению, оттуда в Турцию, а дальше - потянулись на зимовку к теплым берегам. Потом куда? Сами не знают. И жить на что? Тоже не имеют понятия.

Одним словом, тропический уже не рай.