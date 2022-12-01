Герой спецоперации «Z» летчик-штурмовик Каштанов потерпел крушение в тылу врага и вышел с раненым штурманом к своим

Старший сержант Денис ВЕРХОТУРОВ и Старший лейтенант Петр КАШТАНОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, всё равно пройдет русский солдат».

ТРИ РАКЕТЫ - ТРИ БРОНЕМАШИНЫ

Старший сержант Денис ВЕРХОТУРОВ

«В составе экипажа боевой машины оператор взвода противотанковых управляемых ракет старший сержант Денис Верхотуров находился на замаскированной огневой позиции, прикрывая одно из танкоопасных направлений наступления противника. Ведя наблюдение, командир экипажа обнаружил выдвижение противника в направлении оборонительных рубежей мотострелковой роты. Не демаскируя позицию, экипаж продолжал наблюдение, несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел. Дождавшись выдвижения бронегруппы противника, Денис Верхотуров точными и быстрыми выстрелами из противотанкового ракетного комплекса боевой машины уничтожил три бронемашины противника. Понеся потери на рубеже перехода в атаку, противник отступил, так и не вступив в бой. Благодаря хладнокровию и точности стрельбы старшего сержанта Дениса Верхотурова попытка наступления противника была сорвана».

ВСКРЫЛИ ПОЗИЦИИ ВРАГА КОНТРАТАКОЙ

Старший лейтенант Михаил КИУШКИН

«Мотострелковый взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Киушкина выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником. Украинскими боевиками была предпринята попытка прорыва обороны.

Благодаря решительным действиям и грамотному управлению подразделением все атаки украинских националистов на позиции были отбиты силами взвода. Отбив атаку взвод под командованием старшего лейтенанта Киушкина усиленный танками перешел в наступление и уничтожил укрепления противника, где он скрытно скапливался для проведения атак на позиции взвода. Грамотные и неожиданные для противника действия старшего лейтенанта Михаила Киушкина позволили улучшить тактическое положение российских подразделений и не допустить прорыва обороны».

Старший лейтенант Михаил КИУШКИН

НАНЕСЛИ АВИАУДАР И ВЕРНУЛИСЬ ПЕШКОМ

Старший лейтенант Петр КАШТАНОВ

«Экипаж старшего лейтенанта Петра Каштанова выполнял полет на выполнение боевой задачи в ходе специальной военной операции. При выполнения боевого полета экипаж вышел на цель в заданное время и нанес авиационный удар по скоплению вражеской военной техники. Для исключения противодействия ПВО противника выполнял активное маневрирование на предельно малых высотах с применением всего комплекса РЭБ самолета Су-34. После выхода из атаки на боевом курсе по самолету Су-34 противником был произведен пуск двух ракет из ПЗРК. В результате попадания в правый двигатель на борту самолета возник пожар и отказ системы управления. При дефиците времени командир экипажа принял решение и произвел катапультирование экипажа. Приземление экипажа произошло на территории, контролируемой противником. После приземления командир экипажа понял, что правая рука серьезно повреждена, левой освободился от подвесной системы. Штурман в бессознательном состоянии приземлился в 50 метрах. Старший лейтенант Петр Каштанов освободил его от подвесной системы, без промедления применил обезболивающие средства ему и себе. За минимальное время старший лейтенант Каштанов, превозмогая боль в травмированной руке, перенес на себе штурмана и замаскировался. Военнослужащие ВСУ, прибыли к месту приземления через 10-15 минут и приступили к прочесыванию местности силами до взвода. Противник при прочесывании находясь на удалении 7 метров от места укрытия экипажа, постоянно призывал выйти летчиков и сдаться в плен, гарантируя им сохранение жизни. Сохраняя самообладание, не поддаваясь провокационным действиям со стороны поисковой группы ВСУ, экипаж хладнокровно наблюдал за действиями противника, находясь в постоянной готовности вступить в бой с превосходящими силами. О сдаче в плен не было и мысли, только бой, или применение гранаты на самоподрыв. Гранаты были наготове. Начавшийся с украинской стороны артиллерийский обстрел заставил их же боевиков отступить. С целью недопущения демаскирования своего места положения, экипаж принял решение на перемещение в сторону своей группировки войск после наступления темноты. Командир экипажа старший лейтенант Петр Каштанов оказывал помощь штурману при перемещении в сторону своих войск, обеспечивая его своими средствами обезболивания. Передвигаясь по вражеской территории, ночью обходя блокпосты, экипаж вышел к своим и был эвакуирован к месту дислокации своей воинской части.

За проявленное мужество и героизм старшему лейтенанту Петру Каштанову присвоено звание Героя России».