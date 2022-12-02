Что будет после слов Байдена о том, что он готов к переговорам с Путиным о завершении спецоперации

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине, "если тот примет такое решение". При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом. Бывший главный редактор «Огонька», 10 лет проживший в США в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым прокомментировал эти слова.

… - Виталий Алексеевич, президент США Джо Байден якобы выразил готовность - эта новость вот только что пришла - начать переговоры с Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции на Украине. Уж не пора ли нам готовиться к Женеве -2? А я освещал встречу двух президентов в Швейцарии 16 июня 2021-го…

- Нет, это - пока не Женева - 2.

Так называемый коллективный Запад сейчас все делает для продолжения боевых действий на Украине.

Американцы даже снимают с Ближнего Востока свои зенитные установки и перебрасывают их в «незалежную».

Только что принято решение о выделении новых тридцати с лишним миллиардов долларов для Украины (вдобавок к миллиардам, что уже ухнули в эту прорву).

Изобретаются новые санкции против России, мечтают, как бы поскорее украсть российские деньги, что заблокированы в западных банках.

И так далее.

- То есть, Коротич хочет сказать, что доброжелательностью, а, тем более - миром, увы, и не пахнет.

- Уже сказал.

Одновременно транслируются заявления украинских руководителей о том, что Россия обязана оттуда-то уйти, столько-то заплатить…

И еще много такого всякого.

Что, во-первых, без позволения Вашингтона и Брюсселя не говорилось бы.

Ну, никак не похоже это все на миролюбие.

А слова Байдена - о том, что он мог бы встретиться с Путиным - в том же его интервью, по сути, объединены в одной фразе с утверждением… Что вообще-то он с Путиным встречаться не собирался…

А если присмотреться к контексту встречи Байдена с Макроном в Париже, где сейчас готовится так называемый «трибунал о военных преступлениях России» - при полном игнорировании всех российских предупреждений и заявлений о военных преступлениях украинских войск…

Виталий Коротич. Фото: Александр ГАМОВ

- Значит, официально Москва реагировать на слова Байдена не должна и не будет.

- Для такой реакции пока нет никаких оснований, тем более, что (повторяю) Байден четко заявил - вообще-то он встречи с Путиным не планировал.

- Как в таких случаях поступают?

- Наверное, нужна третья сторона, которая предложит президентам встретиться, возьмет на себя организацию, начнет переговоры о программе переговоров, которые ждал бы весь мир.

Но… Вот только это должны быть переговоры равноправных партнеров, а не обычное - для сегодняшних США - покрикивание на униженного собеседника.

Не упомню уже, когда и с кем Байден говорил на равных…

- А как же теперь Байдену-то быть - после столь широковещательных заявлений?

- Если президент США и вправду заинтересован в переговорах- пусть запускает механизм приготовлений, пусть предварительно встретятся российский министр иностранных дел и американский госсекретарь (который, кстати, недавно в Индонезии отверг возможность общения с Лавровым).

Оснований для радости и рукоплесканий пока нет ни малейших!

- Да, уж…

- Американский президент с российским явно не намерен общаться на равных.

Это - тоже ответ на многие вопросы сразу.

Обождем...

- Ну, ладно…