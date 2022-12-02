На пост мэра «маленькой Москвы» в США претендует русскоязычная американка

Cемья Ларисы Свечиной перебралась в США в далеком 1979 году, когда ей было всего 6 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В небольшом американском городке Санни-Айлс-Бич, расположенном на берегу Атлантического океана, в штате Флорида, за пост мэра борется Лариса Свечин – русскоязычная иммигрантка, приехавшая в Штаты с территории бывшего СССР.

По словам политика, ее семья перебралась в США в далеком 1979 году, когда ей было всего 6 лет, и ее молодость прошла в Санни-Айлс-Бич, пригороде Майами, который тогда совсем не выглядел, как ряд небоскребов на побережье океана.

Помимо стандартных обещаний, которые кандидаты щедро рассыпают своим избирателям, Лариса намерена всемерно бороться за безопасность на улицах и пляжах города.

Кстати, в 2020 году на фоне массовых беспорядков, прокатившихся по Соединенным Штатам, именно жители Санни-Айлс-Бич провели акцию у мэрии города в поддержку полицейских, которых из-за выступлений движения Black Lives Matter массово сокращали по всей стране.

Кстати, в своем городе Свечин – далеко не единственная русскоязычная, здесь собралось много представителе бывших республик Советского Союза. Именно поэтому Санни-Айлс-Бич нередко называют «маленькой Москвой».