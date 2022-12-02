Интерпол объявил в розыск самую богатую женщину Африки

Изабель душ Сантуш Фото: EAST NEWS

Интерпол объявил в розыск дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш по обвинению в ряде преступлений: мошенничестве, отмывании денег, торговле влиянием и другим.

Ранее душ Сантуш называли самой богатой женщиной Африки. По утверждению журнала Forbes, состояние Изабель душ Сантуш в 2019 году оценивалось в $2,3 миллиарда, в 2020 году оно сократилось до $1,4 миллиарда, а год спустя имя дочери бывшего президента Анголы и вовсе исчезло из списков богачей, поскольку подавляющее количество ее средств были заморожены в связи различными обвинениями.

Изабель появилась на свет в 1973 году в столице Азербайджанской ССР городе Баку. Ее родителями являются уроженка Пензы, а ныне гражданка Великобритании Татьяна Куканова и экс-президент Анголы, революционер Жозе Эдуарду душ Сантуш, стоявший во главе Анголы с 1979 по 2017 годы, который в 1963-1969 годах учился в Азербайджанском институте нефти и химии.

Изабель душ Сантуш занимала руководящие должности в целом ряде компаний Анголы, представленных на международном рынке, а в 2016 году с подачи отца стала председателем государственной нефтяной компании.

После ухода Жозе Эдуарду душ Сантуша с поста президента Анголы, его дочь стала объектом обвинений в многочисленных растратах и хищении средств, которые она сама отрицает и называет политически мотивированными.

Известно, что Изабель душ Сантуш является гражданкой Анголы и России.