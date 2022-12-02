Михаил Дегтярёв: Все ещё надеюсь полететь в космос. Если президент отпустит

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Фото: Иван МАКЕЕВ

Курс – понятен, рычаги – в руках

… - Михаил Владимирович, как сам оцениваете первый год губернатора Дегтярева, когда без приставки «и.о.»? Она напрягала вас, эта приставка?

– Было меньше полномочий, надо сказать. Я был вынужден работать со старым правительством. И у меня не было права изменять его структуру.

- Вы, по-моему, все-таки поменяли что-то.

- Кое-какие кадры поменял. А структуру правительства мы перестроили только после выборов. Потому что такие полномочия мне дали люди. Кроме того, у нас существенно переработан устав и принят в новой редакции краевой Думой. А перед этим очень большая работа была проведена учеными-правоведами, депутатами, журналистами, общественными деятелями. То есть в широком смысле – гражданским обществом. Поэтому сегодня у меня ощущение, что все рычаги в руках, и мы реализуем стратегию развития Хабаровского края, которую приняли в декабре 2021 года и курс Президента Владимира Владимировича Путина. Людям понятно, куда мы идем, с кем и зачем.

И цель главная – благополучие каждого конкретного человека. За миллиардами и километрами скрываются доходы каждой конкретной семьи. Возможности каждого ребенка нашего.

- Как понять – за миллиардами и километрами?

- Ну, в стратегии прописаны конкретные цифры, конкретные населенные пункты, куда придет, например 4G интернет. Мы за ближайшие два года обеспечим 4G интернетом все населенные пункты, где проживают от 500 человек и больше.

Есть рост в экономике. Проводится модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, налицо слаженные действия всех уровней власти – и муниципальной, и краевой, и территориальных органов федеральной. Есть коммуникация с гражданским обществом через разные институты, с бизнес-сообществом, с федеральным центром.

Я могу отвечать за себя и мою команду, за край, которым руковожу по поручению президента и на основании доверия людей. Появились первые плоды деятельности.

Не написано пером, а вырублено топором

- Какие именно? Что сами выделяете?

- Вот мы сегодня были на стройке: это идет сооружение тепломагистрали, которая обогреет 2,5 миллиона квадратных метров жилья или более 100 000 человек. Три новых микрорайона в Хабаровске. Об этой трубе говорили во всех своих выступлениях три губернатора, работавшие до меня. В 2020 году в августе я лично принял решение прекратить, наконец, пустые разговоры и спроектировать объект.

- Так прямо и написано пером?

- Не написано, а сделано: выделены средства, определены подрядные организации, закончены все экспертизы.

Потратили мы деньги бюджетные. Параллельно занимались получением инфраструктурного бюджетного кредита. Получили. Под эту трубу построен в Хабаровске новый завод по производству собственно этой самой трубы, самый современный в России. И вот уже осенью 2024 года по ней пойдет тепло в новые дома хабаровчан.

-А что со старыми – имею в виду аварийное и ветхое жилье. Оно ведь есть в Хабаровске, к сожалению?

- Отселение из аварийного жилья идет опережающими темпами. Мы взяли на себя повышенные обязательства. Получили дополнительные средства на улучшение жилищных условий семей с улицы 60 лет Октября в Хабаровске, из бараков. Это живые люди, которые жили в ужасных условиях. И до них никому дела не было. Теперь- дело первостепенной важности.

Вот обнадеживающая новость: из резервного фонда правительства пришли на эти нужды 300 миллионов рублей. Мы и по линии Минвостока получать стали средства.

Полным ходом идет обновление пассажирского транспорта электрического в Хабаровске.

-Электровозы новые получаете?

- Троллейбусы! Я про городской общественный транспорт говорю.

- Мы во время прошлой нашей встречи говорили об электричках.

- Электрички мы тоже получили. Никому до Хабаровска не было дела, а вот за последние два года две электрички новые пришли. Новые электровозы для грузового железнодорожного транспорта получаем. А все почему? Потому что мы с РЖД наладили отношения. Мы их поддерживаем, они – нас. Заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве. С Генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым мы в Москве регулярно встречаемся, он прилетал в Хабаровск.

Хабаровский мост пересекает реку Амур. Фото: Shutterstock

Губернатор – прилежный ученик

- Да у вас здесь все министры побывали, все правительство, начиная с Сергея Шойгу. Может быть, вы, пять раз и с президентом встречались…

- Ну куда – пять? Куда вы загибаете? Но то, что президент внимательно следит за Дальним Востоком – это правда. А члены правительства, крупные руководители очень чутко относятся к указаниям нашего президента. А мы здесь соответственно уже отрабатываем каждое направление: от промышленности до сельского хозяйства, лесной отрасли до новых инвестиционных проектов. На территориях опережающего развития.

- А вы в сельском хозяйстве теперь не «плаваете»? Помнится, когда мы с вами раньше по селам ездили, вы там такие вопросы задавали…

- Это вы плавали там. По десять раз приходилось объяснять Вам что такое мелиорация, чрезвычайная ситуация по переувлажнению почв, чем залежи отличаются от пашни...

- Так вы сам тогда уверяли, что терминологию изучаете…

- Тут бесспорно, я учусь каждый день. И мои учителя – это жители Хабаровского края, понимаете? Все.

- На выборах сентября 2021 года, если мне память не изменяет, Дегтярев набрал 57 % голосов. А сколько бы Дегтярев набрал сейчас?

- Этого я не могу сказать.

- Сто процентов?

- Так не бывает ни у кого. Всегда есть те, кто критикует. И задача губернатора – сделать так, чтобы все, даже те, кто с тобой не согласен или кому ты не мил, вместе работали на результат, на развитие края. Хотели тут жить, строить, бизнесом заниматься, детей растить, на рыбалку съездить. Чтобы людям комфортно было. Даже моим политическим противникам.

Вот это моя миссия. Понимаете, да?

- Стараюсь!

Долгострой ликвидирован как класс

- Мы наконец-то начали проектирование большой набережной в Хабаровске.

Это большой, долгий проект, не на один год. Все стройки, которые залежалые…

- Залежалые?

- Конечно. Заваленные, стоящие, заброшенные… Все абсолютно или достроены или изъяты от нерадивых подрядчиков и переданы работоспособным. Долгостроя, как явления, в Хабаровском крае больше нет.

- Самое сложное для вас что было за этот год губернаторства?

- Каждый день службы губернатора тяжелый. Вот с утра как получаешь сводку общую по ситуации в крае, так и крутишься на полных оборотах. Вся картина перед тобой: от криминогенной обстановки и пожаров до каких-то чрезвычайных ситуаций.

- Во сколько ее приносят, сводку?

- К семи утра .

- А в этой сводке освещаются только критичные ситуации? Про хорошее докладывать с утра пораньше не принято? Для поднятия настроения?

- Это уже в других докладах: как продвинулись по стройкам, как поступают налоги, сколько родилось детей по краю.

О том, кто хозяин в доме. И кто – в тайге.

- Если верить «Комсомольской правде», губернатор Хабаровского края обещал личный вклад внести в последний названный пункт.

- Ну, и чего?

- Жена у меня не против. Теперь осталось, чтобы Господь послал. Вы будете проинформированы первым.

- Договорились. А как поживают не будущие, а настоящие ребятишки? Их у вас четверо, я знаю.

- С утра до вечера учатся и ходят в секции.

- Нормально учатся?

- Ну, пятерки, четверки. Редко троечки бывают. У меня самые обыкновенные ребята.

- Родители к вам приезжали сюда?

- Да, приезжали.

- Ну и как, понравилось им здесь?

- С удовольствием с детьми пообщались. Скучают в Москве. А Хабаровск - самый лучший город, самый солнечный город. Самый дружелюбный город.

Однако в лесу творится черт-те что.

- Черт-те что – это что?

- Недавно амурский тигр загрыз бурого медведя. Вот и вопрос – кто хозяин тайги?

- Губернатор.

- Нет. Президент.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Мечты сбываются иль не сбываются?

- Вы говорили, что в детстве мечтали стать космонавтом.

- Да, было дело. Не срослось. Но не жалею. Вот недавно встречался с хабаровским космонавтом Петром Дубровым, который с МКС прилетел. 355 дней пробыл в космосе. Наша гордость. Очень светлый человек, инженер. Вот он принял решение поступить в отряд космонавтов, по-моему, в 32 года.

- То есть вам не поздно еще?

- Кто знает? Кто знает.

- А вы у президента должны отпрашиваться? Или как?

- В принципе, конечно. Но пока просить об этом не буду. Потому что очень много дел в Хабаровском крае. И обязательств, которые я на себя взял перед избирателями и перед президентом.

Ну, ничего вроде кета, да?

- Да, класс. Это у вас всегда такой завтрак?

- Только к вашему приходу. Обычно рожки. Кстати, наши, местные - их производят в Хабаровске. Единственная макаронная фабрика на Дальнем Востоке.

- И самолеты в Хабаровске, все в Хабаровске.

- Все здесь. «Дальхимфарм» у нас, лекарства делает. Трубы для тепломагистралей большого диаметра с теплоизоляцией выпускают у нас, автобусный завод будем строить.

* * *

- Скажите, Михаил Владимирович… Мне доложили, что ваша супруга Галина очень вкусную капусту соленую делает. Рецепт дадите?

- Когда она солит капусту, я нахожусь на службе. Я вижу только сначала кочаны, клюкву, а потом бочки. Между – не вижу.

- Сколько бочек?

- Две. А вам, самому, понравилась капустка-то?

- Да, классная.

- Вот. Так-то.

- Так дадите рецепт?

- Можно. Спрошу у супруги.

(Звонит)

Галя! Здесь Гамов просит рецепт квашеной капусты. Для «Комсомолки».

НА ЗАМЕТКУ ХОЗЯЙКАМ

Рецепт квашенной капусты от Галины Дегтяревой

Пропорции такие: 1 качан капусты, нашинкованный в тонкую соломку, 1 морковь, трём на терке. Все смешиваем с клюквой, собранной в Хабаровском крае, и складываем плотно в банку или в бочку (все зависит от числа членов семьи).

Кипятим воду: на 1 л добавляем 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли. Рассол остудить, добавить перец горошком и лавровый лист и залить емкость с капустой. До вечера оставляем при комнатной температуре, затем отправляем в холодильник. Через 2 дня капуста готова. Приятного аппетита!