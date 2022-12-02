Названы самые дорогие города мира. И вот, на каком месте Москва

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот рейтинг составил аналитический отдел британского журнала Economist.

По данным аналитиков, цены в 172 крупных городах мира поднялись в этом году на 8,1%. Рекорд за 20 лет составления журналом рейтинга. В печальном первенстве Нью-Йорка виноваты высокая инфляция в США и высокий курс доллара. Тель-Авив, лидер прошлогоднего рейтинга, переместился на 3 место. Москва занимает 37 место. Санкт-Петербург- 73.

Самые дорогие города мира в 2022 году:

1. Нью-Йорк

2. Сингапур

3. Тель-Авив

4. Гонконг

5. Лос-Анджелес

6. Цюрих

7. Женева

8. Сан-Франциско

9. Париж

10. Сидней

10. Копенгаген

Самые дешевые:

161. Коломбо

161. Бангалор

161. Алжир

164. Ченнаи

165. Ахмедабад

166. Алматы

167. Карачи

168. Ташкент

169. Тунис

170. Тегеран

171. Триполи

172. Дамаск