Названы самые дорогие города мира. И вот, на каком месте Москва

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Этот рейтинг составил аналитический отдел британского журнала Economist.
По данным аналитиков, цены в 172 крупных городах мира поднялись в этом году на 8,1%. Рекорд за 20 лет составления журналом рейтинга. В печальном первенстве Нью-Йорка виноваты высокая инфляция в США и высокий курс доллара. Тель-Авив, лидер прошлогоднего рейтинга, переместился на 3 место. Москва занимает 37 место. Санкт-Петербург- 73.
1. Нью-Йорк
2. Сингапур
3. Тель-Авив
4. Гонконг
5. Лос-Анджелес
6. Цюрих
7. Женева
8. Сан-Франциско
9. Париж
10. Сидней
10. Копенгаген
161. Коломбо
161. Бангалор
161. Алжир
164. Ченнаи
165. Ахмедабад
166. Алматы
167. Карачи
168. Ташкент
169. Тунис
170. Тегеран
171. Триполи
172. Дамаск