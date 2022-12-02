Квантовый телефон, сирень-космонавт и химическая еда: Что придумали российские ученые

Ровер марсоход на выставке II Конгресса молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Конгресс проходит с 1 по 3 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» - в том огромном сооружениии, где во время Олимпиады-2014 располагался Главный медиацентр. Это ключевое событие Десятилетия науки и технологий в России, проводится уже во второй раз и собирает ученых – маститых профессоров и молодых исследователей, победителей конкурсов грантов, студентов, школьников, увлеченных наукой. А также бизнесменов, которые применяют научные открытия в разных сферах. Более 3 тысяч участников, включая международных участников из 40 стран мира: Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Египет. Конгресс

Одним из самых ярких в первый день было выступление Президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука - ведущего ученого в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностки. Михаила Валентиновича также называют главным популяризатором науки в стране, поскольку он много лет ведет научно-популярную авторскую телепрограмму. «Истории из будущего». На конгрессе ученый рассказывал о создании природоподобной техносферы, которая восстанавливает естественный ресурсооборот – своеобразный «обмен веществ» природы, который человек за последние 300 лет нарушил современными технологиями. Взять, например, отработанное топливо. Его захоронение можно сделать безопасным для природы с помощью фитотропных бактерий. Россия в плане природоподобных технологий на передовых позициях в мире.

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время открывающей лекции II Конгресса молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пока в залах шли серьезные лекции ученых, в огромном холле бурлила прикладная, более понятная простому человеку наука.

Одиннадцатиклассница показывала роботизированную руку, которая точь-в-точь повторяла движения пальцев изобретательницы через специальные датчики. Оказалось, девочка не просто так эту руку соорудила — во время опытов школьных сильно обожглась, вот и решила: нужно более безопасный вариант придумать. Семь месяцев возилась, с учеными советовалась. Теперь хочет найти заказчиков, чтобы в производство запустили ее изобретение. С такой рукой можно даже дистанционное серьезные опыты проводить.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Народ толпился возле «научной гостиной» - это такой стенд, имитирующий обычную комнату, однако здесь все-все - инновации: солнечные панели для обогрева, квантовый телефон, даже робот-собака хвостом виляет как настоящая. А в «баре» зрителей угощали суперполезными коктейлями. Делают его так: из колбы льется в миску ярко-синяя жидкость: альгинат натрия, смешанный с сиропом. А сироп сделан из… плесени апельсина.

- Плесень – это для цвета, вреда тут никакого. А коктейль полезен как источник кальция. Альгинат капает в миску с лактатом кальция и образует капсулы-сферы, похожие на икринки. Именно так, к слову, подделывают красную икру, имитируя рыбный вкус. Приходите через полчасика – будет мороженое с жидким азотом! Очень вкусное!

Еще одно измерение – большущие экраны на стенах, на которых транслировали интервью с учеными – так называемый открытый лекторий. И делали включения из ведущих институтов. В биолаборатории Белгородского госуниверситета рассказывали, что готовят к запуску в космос… сирень. Регион – лидер в агропроме, так что экспериментируют с растениями вовсю.

- Картофель уже был в космосе, но летал с космонавтами, а сирень сама полетит, внутри спутника, - с гордостью рассказывали биологи.

Зачем запускают? Хотят посмотреть, пойдет ли там у сирени корнеобразование. Подопытные росточки только проклюнулись, а их уже вовсю готовят к неземным условиям: в колбы поместили вверх тормашками, а листочки – в особое вещество, похожее на стекловату. Их немного жаль, зато в космосе побывают. К слову, на Конгрессе обещают и встречу с космонавтами – прямое включение.