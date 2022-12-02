Правда о страшных потерях ВСУ: Киев трясет от предательского удара Еврокомиссии

Скандал с публикацией данных о внушительных потерях ВСУ набирает обороты. Фото: REUTERS

Все-таки Урсула фон дер Ляйен своим заявлением о ста тысячах погибших украинских солдат, да еще сделанным без анестезии, даром, что врач-гинеколог в прошлом, наделала на Украине не просто много шума, а еще и сделала очень больно. Так больно, что Зеленскому пришлось вызывать срочную бригаду "реаниматоров" из Офиса президента Украины (ОПУ). Причем, самых закаленных и беззастенчивых врунов Киева.

Первым, как и следовало ожидать, отметился Алексей "Люся" Арестович. В Ютуб-канале беглого российского либерала-иноагента и бывшего адвоката Марка Фейгина этот навешиватель лапши на уши заявил на манер Олафа Шольца, что сто тысяч погибших украинских военных – это, ха-ха, просто смешно. А в действительности их не больше 10 тысяч. Может, немного больше, но не сильно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

Потом подключился советник ОПУ Миша Подоляк. Он решил Арестовича подправить, сказав, что украинцев погибло, конечно, не 10 тысяч, а несколько больше – тысяч эдак 12 или 13. И, сами понимаете, на фоне сотен тысяч "загиблых москалей" это не те цифры, которым надо ужасаться. Естественно, что авторами таких подсчетов российских потерь являются те же люди, которые породили "нетленку" о героических подбитиях российских беспилотников банкой с солеными помидорами (или огурцами) с балкона, Подоляк умолчал.

Проверенные кадры. Лучше бы даже заслуженный ветеринар-юрист Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины с криминальным прошлым, не смог бы ответить на эти происки европейской зрадницы. Он-то все больше то ли мычит, то ли ревет, что москалей надо всех убить, сокрушить, уничтожить и размазать по стенке. А тут тонкий подход.

Вот только на один вопрос они все не хотят давать ответа. Как 10 тысяч убитых сочетаются с чуть ли не аналогичным количеством украинских военных, находящихся в российском плену? Это же как соотношение убитых и раненых, такая же пропорция есть и по пленным с убитыми. И почему ОПУ и Минобороны дали распоряжение не фотографировать и не размещать фото в Сети с кладбищ городов и сел, где могилы погибших военных украшены флагами Украины. И почему дано указание не ставить на эти могилы флаги Украины? Не потому ли, что на каждом крупном и даже среднем кладбище целое море этих колышущихся флагов?

Есть и еще один нюанс – буквально в тот же день пресс-секретарь Зеленского заявил, что цифры по количеству погибших могут озвучивать только Главнокомандующий (Залужный), министр обороны (Резников) и президент (Зеленский) Украины. Поскольку, это, дескать очень "чувствительный" вопрос. И, мол, когда придет время, то Зеленский все расскажет и цифры озвучит. И на следующий день выскакивают эти два подручных клоуна – "двое из ларца". Зеленский назначил Арестовича главкомом, а Подоляку министром обороны? Или наоборот? С какого, извините, бодуна, они полезли выполнять не свои функции, да еще так синхронно по времени и немного рассинхронизированно по фактическим обстоятельствам (чтобы было больше доверия)?

И, наконец, самое интригующее. Почему они выступили по этой очень больной для Украины теме, а не сам Зеленский? Впрочем, на этот вопрос ответить достаточно просто. Реальное количество погибших "воинов света", которое больше названных Урсулой цифр, Зеленский не может. Ни сейчас, ни позже. Для него это равносильно самоубийству особо мучительным способом. А приводить цифры, названные этими "спикерами на доверии", он не может, потому что ему такого не простят, когда вскроется. А она рано или поздно вскроется. От Зеленского уже сейчас родственники требуют раскрыть сведения о судьбе целых бригад ВСУ, а он отмалчивается.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

И вот здесь, если принять во внимание, что Зеленский намерен в следующем году провести выборы на Украине (!) и выиграть их, "проговорочка" Урсулы приобретает новый смысл и дает начало новой лихо закрученной интриге. Не есть ли это "тонкий намек на толстые обстоятельства", который призван ввести поведение Зеленского в подконтрольное русло с угрозой опубликования детального расклада по всем цифрам в случае непослушания? Тогда и демонстративная покладистость Урсулы уже не вызывает удивления.

Тем более, что Еврокомиссия отказалась извиняться за "ошибку" своей руководительницы, оставив нас гадать: то ли еще не время поднимать эту тему, то ли "оставим все между нами, девочками".

Но нет сомнений, что Зеленскому и его команде сейчас очень больно.