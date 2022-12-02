Фото фонда Росконгресс

На площадке Конгресса молодых ученых 1 декабря 2022 года состоялась сессия «Наука, бизнес и образование в сфере беспилотных технологий: в поисках решения проблем».

Модератор дискуссии Алексей Рогозин, директор АНО «Центр развития транспортных технологий», во вступительном слове отметил, что «мы находимся на этапе становления новой беспилотной индустрии. Она рождается на стыке нескольких отраслей – авиации, электроники и информационных технологий», и призвал спикеров осветить организационные, административные и технологические проблемы отрасли.

В своих выступлениях докладчики констатировали, что беспилотная авиация полноценно вошла в нашу жизнь с ежегодным ростом до 20% по двум направлениям – получение цифровых геопространственных данных о различных объектах для своевременного принятия управленческих решений и перевозка грузов. Главная проблема – как обеспечить безопасность и взаимодействие с другими участниками воздушного движения.

Спикеры отметили, что нужны общие стандарты, правила и протоколы для разработчиков беспилотников и подготовка соответствующих узких специалистов в этой сфере. Кроме этого, существенные проблемы отмечены с внедрением разработок, наставничеством и индустриальными партнерами.

В этой связи требуется реформировать систему студенческих и молодежных конструкторских бюро в вузах и организовывать работу в школах и в системе профессионального образования. Также необходимо формирование экспертного и научного сообщества в этой сфере.

Александр Ведехин, временно исполняющий обязанности директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, считает, что «конверсия науки в реальный сектор – государственная задача номер один, а Минобрнауки Российской Федерации обобщит и распространит опыт работы различных образовательных учреждений страны в этой сфере. Университеты должны стать основой для рождения инноваций в беспилотном секторе, и эти инновации будут востребованы не только в нашей стране, но и во всем мире».

Общий итог дискуссии подвел Глеб Бабинцев, генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ». Он сказал: «Мы сегодня живем в эпоху идеологической и технологической разобщенности, от которой нужно уходить. На федеральном и региональном уровнях отсутствует какое-либо видение или внятная стратегия развития беспилотной отрасли. Есть транспортная стратегия, в которой говорится, что беспилотники с 2025 года будут перевозить не менее 50% грузов по воздуху. Но этого не будет, т. к. технологически это сейчас не обеспечено. В стратегии развития авиапрома вообще нет ни одного слова про беспилотники. Задачи для беспилотников, сегменты рынка и принципы их взаимодействия с другими видами авиации на государственном уровне не определены».

Спикер также заявил, что «необходимо создавать единый отраслевой инструмент по унификации, стандартизации и распределению компетенций. Это должен быть научно-технический совет с участием всех заинтересованных структур, в т. ч. и силового блока, для формирования заказа как для вузов, так и для производителей. Разношерстные требования не позволяют создавать многофункциональную технику для различных задач. Кроме того, унификация позволит в короткие сроки обеспечить импортозамещение беспилотников в стране через локализацию и субсидирование производства».

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».