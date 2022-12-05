Больше, слаще, вкуснее: в Петербурге и Ленобласти откроют 300 новых пекарен

Источник: pavellitvinov.com

Свежий хлеб, ароматные булочки, круассаны, ватрушки, улитки с корицей, сытные пирожки - жители Петербурга любят мучное.Судить об этом можно по количеству пекарен и булочных в городе. Не зря же Петербург называют хлебной столицей России, а по ассортименту и качеству продукции мы уверенно соперничаем с Москвой. И с каждым годом спрос среди горожан на выпечку растет.

НА ВСЕ ГОТОВОЕ

Один из последних трендов, который отмечают эксперты - россияне становятся более экономными. Торговые сети это прекрасно видят и стараются поддержать покупателя, развивая собственные торговые марки, в том числе и в категории готовая еда.

- Порядка 70% наших покупателей хотя бы раз в полугодие покупали продукцию собственного производства. Человек делает выбор в пользу продуктов, которые по качеству не уступают известным маркам, но имеют более доступную цену, - поясняет директор макрорегиона Северо-Запад торговой сети "Пятерочка"Андрей Тимофеев. - При этом в каждом шестом чеке присутствует товар из категории "выпечка", ее покупают чаще всего.

Если говорить о "выпечке", то в этом отношении "Пятерочка" является уникальной торговой сетью. Всего по России у сети имеется свыше 5 тысяч собственных пекарен в магазинах, которые ежедневно продают свыше 2 миллионов хлебобулочных изделий. В Петербурге и Ленинградской области работает порядка 900 магазинов "Пятерочка", но пекарни расположены всего в 300 из них. Всего же в двух регионах компания планирует оснастить пекарнями еще 300 магазинов.

- Мы видим, что выпечка востребована у покупателя, поэтому приняли решение о развитии и расширении доли магазинов с собственными пекарнями. К началу следующего года планируем поднять долю магазинов с пекарнями. Для этого необходимым оборудованием будут оснащены те магазины, где есть техническая возможность, - добавил Андрей Тимофеев.

Источник: pavellitvinov.com

РЕГИОН СЛАДКОЕЖЕК

В пекарнях "Пятерочки" выпекают не только слойки, булочки и круассаны, но и хлеб- в среднем одна пекарня выпускает порядка 600 изделий в день. Но лидерами продаж на Северо-Западе является сладкая выпечка. Любовь петербуржцев к сладкому вполне объяснима: Северная столица всегда следовала европейским традициям. Как в крупном туристическом центре в городе распространяется европейский стиль жизни "с утра чашка кофе со свежей выпечкой". Не последнюю роль играет стоимость - свежая выпечка в продуктовых магазинах продается по приемлемой цене.

- Стоимость выпечки значительно не изменилась, она остается самым популярным товаром среди готовой еды. Поэтому спрос на изделия этой категории держится на высоком уровне, - подтверждает Андрей Тимофеев.

И все-таки главный критерий для покупателей выпечки - это ее вкус.

С ЗАВОДА - НА ПРИЛАВОК

Понятно, что в пекарнях при магазинах хлебобулочные изделия только выпекают. Производят полуфабрикаты на специализированных предприятиях, потом замораживают, а после этого развозят по торговым точкам. У сети "Пятерочка" таких поставщиков несколько, а одним из главных региональных партнеров на Северо-Западе является завод "Каравай". Это одно из старейших производств хлеба в стране - завод не останавливался даже во время блокады. При этом он является современным предприятием европейского уровня. Летом 2022 года "Каравай" запустил новую линию по производству замороженных хлебобулочных изделий. Теперь тут выпускают полуфабрикаты трех видов круглого хлеба, трех видов чиабатт и одного вида батонов. Это полностью автоматизированная линия, хлеб выпекается до готовности 90% и подвергается шоковой заморозке. Хлеб готовится только из натуральных продуктов со строгим соблюдением рецептуры и без использования консервантов.

Источник: pavellitvinov.com

Заготовки для будущих багетов, чиабатт, круассанов, улиток, слоек поступают в магазины в замороженном виде и выпекаются в течение дня, таким образом в продаже всегда свежая выпечка.

- Кроме того, мы постоянно поддерживаем обратную связь с покупателями, при необходимости меняем ассортимент, корректируем параметры оборудования, другими словами, делаем все для того, чтобы наша продукция была качественной, - говорит Андрей Тимофеев.

Кстати, сейчас в розничных магазинах сети "Пятерочка" представлено более 80 наименований готовой продукции. Ассортимент более менее стабилен, но если поступит запрос от покупателей или новое предложение поставщиков - он может меняться и становиться больше. Ведь вкусной выпечки много не бывает!