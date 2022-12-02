Соболь NN – новая бизнес-логика

Начиная от стоимости и заканчивая размерами, ведь на сегодняшний день в крупных городах России все чаще вводят различные ограничения для движения грузовых автомобилей.

По данным агентства «Автостат», только за 12 месяцев 2021 года в России приобрели 141 876 единиц лёгкого коммерческого транспорта, что на 37 450 автомобилей больше, чем в 2020 году. В 2022 году общее количество зарегистрированных автомобилей данной категории составило более четырёх миллионов. Не удивительно, что автопроизводители очень внимательно прислушиваются к требованиям, которые потенциальные покупатели предъявляют к подобному транспорту. Конкуренция в данном сегменте высока.

ГАЗ остается в лидерах продаж, занимая почти половину рынка и предлагая подходящие варианты разным направлениям бизнеса.

Учитывая потребность многих частных предпринимателей и быстро растущего сегмента онлайн-торговли в беспрепятственном передвижении коммерческого транспорта в городских условиях, одной из тенденций современной автомобильной отрасли можно считать увеличившийся спрос на компактные и вместительные фургоны. Это особенно важно для своевременной доставки товаров, где эффективность зависит не только от скорости, но и от возможности перевозить достаточные объемы грузов. Представителем транспортных средств, которые соответствуют данным требованиям, является легкий коммерческий автомобиль Соболь NN. Полностью разработанный в России, он совмещает в себе преимущества легкового транспорта (габариты, управляемость, радиус разворота, отсутствие необходимости открывать дополнительную категорию водительских прав) и вместимость грузовика.

Малотоннажник представлен в модификации фургона с объемом грузового отсека от 5,1 до 7,8 куб. м. При этом покупателям доступны версии полной массой 2,5 и 3,5 тонны. Здесь Соболь NN уже вплотную подбирается к «младшим» модификациям «ГАЗели NN», от которых он отличается размерами, односкатной ошиновкой, независимой пружинной подвеской спереди и зависимой рессорной сзади. Благодаря односкатной ошиновке в кузове между колесными арками спокойно встанет стандартный паллет с грузом, а прямые стенки кузова, которые не сужаются к верху, позволяют по всей высоте сохранить одинаковое количество груза. То есть сколько коробок внизу, столько и наверху, без необходимости строить «пирамидку».

Относительно скромные для грузовика габариты (5110 x 2536 x 2445 мм) в случае Соболь NN выступают явным преимуществом, так как облегчают движение в плотном транспортном потоке, позволяют спокойно проезжать по узким улицам и размещаться на стандартных парковочных местах. Благодаря короткой колесной базе (3005 мм), компактному радиусу разворота на уровне популярных легковых автомобилей (5,4 м) и большому углу поворота колес (45°) на Соболь NN можно легко маневрировать во дворах спальных районов или в ограниченном пространстве зон загрузки и разгрузки товаров. В случае передвижения по территории жилых комплексов, построенных в соответствии с концепцией «двор без машин», Соболь NN сможет легко заезжать в многоуровневые паркинги, ведь высота крыши автомобиля составляет всего 2445 мм, а высокий дорожный просвет в 180 мм обеспечивает проходимость по всем типам дорожного покрытия, включая преодоление лежачих полицейских, бордюров и других препятствий.

Салон Соболь NN заслуживает отдельного упоминания, ведь по своей эргономике и уровню удобства он представляет максимально комфортное и информативное рабочее пространство и может превзойти даже некоторые легковые автомобили. Подрессоренное водительское сиденье обладает множеством регулировок, а мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном может использоваться в качестве навигатора для построения оптимальных маршрутов. Внутреннее оснащение автомобиля продумано до мелочей: в салоне предусмотрены разъемы USB, в том числе и на потолочной консоли для подключения видеорегистратора или тахографа, 25 мест хранения, подстаканники, охлаждаемый и запираемый нижний ящик, удобный держатель для смартфона или планшета, а также карман для документов и бумаг формата А4. Аккуратно заполнить их можно прямо в машине, на спинке центрального пассажирского сиденья, которое может откидываться, превращаясь в удобный столик.

Ещё одна приятная деталь, делающая управление автомобилем более комфортным, – бесключевой запуск двигателя и наличие электронного стояночного тормоза. Подогрев лобового стекла и сидений доступны уже в базовой комплектации. Соболь NN также оснащен тормозной системой с дисковыми механизмами на всех колёсах, а яркие светодиодные фары, обеспечивающие хорошую видимость в ночное время, не только повышают безопасность движения, но и потребляют меньше энергии, что дополнительно снижает расход топлива. Предусмотрены также датчики дождя и света.

Отдельный интерес для бизнеса представляет возможность использования автомобилей Соболь NN в рамках встроенной системы цифровых сервисов GAZ Connect. Это российская программная разработка, которая позволяет с помощью мобильного и браузерного приложений оптимизировать логистику автопарков, отслеживая местонахождение и маршруты движения транспорта, а также постоянно контролируя основные технические параметры автомобиля. Остается только добавить, что машина полностью разработана в инженерном центре ГАЗа, а отечественные комплектующие обеспечивают недорогое обслуживание и отсутствие проблем с доступностью запчастей.

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