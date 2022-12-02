Genshin Impact, Доктор Стрэндж и Ольга Бузова: ВКонтакте рассказала, что смотрели, за кем следили и во что играли пользователи в 2022 году

Рейтинг составлен с помощью системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics, которая выступила партнёром итогов года ВКонтакте. При составлении рейтинга учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных сообщениях ВКонтакте с 1 января по 20 ноября 2022 года. Для формирования рейтинга обработано более 26 млрд публичных записей и комментариев, опубликованных в исследуемый период.

Инфлюенсеры года

Главным инфлюенсером 2022 года стала Ольга Бузова — самый обсуждаемый человек в рунете по версии рейтинга ВКонтакте. Её персона не раз становилась главной темой в постах и комментариях. Серебро в топе забрал Чон Чонгук — фронтмен BTS, одной из самых известных k-pop-групп в мире. Вместе с ними рейтинг селебрити возглавил Егор Крид, который занял третье место.

Четвёртая строчка досталась Криштиану Роналду. Последнее место в топ-5 получил главный оппонент португальца — Лионель Месси. Наблюдать за соперничеством двух легенд на ЧМ-2022 в Катаре можно в ленте трендов «Актуальное» — в ней появился специальный раздел, посвящённый самым горячим новостям чемпионата мира по футболу.

Фильмы и сериалы года

Чаще всего в 2022 году пользователи делились мнениями о фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли — сиквеле фильма «Доктор Стрэндж», который вышел в 2016 году. Второе место по обсуждаемости заняла картина «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. На третьей позиции — фильм «Анчартед: На картах не значится», в котором Том Холланд сыграл Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted.

Среди многосерийных фильмов и шоу победу одержал мультсериал «Маша и Медведь». Кроме того, пользователи ВКонтакте активно обсуждали приключения Рика и Морти в новых эпизодах, а также переживали за персонажей сериала «Дом Дракона» — нашумевшего приквела «Игры престолов».

K-pop и аниме

Пользователи ВКонтакте демонстрируют высокий интерес к корейской поп-культуре и японской мультипликации. Больше всего упоминаний в 2022 году получили BTS, в очередной раз отстоявшие своё лидерство в жанре. Повышенное внимание пользователей досталось и другим представителям южнокорейской поп-сцены: группам BLACKPIN и Stray Kids. Предметами самых жарких 2D-дискуссий стали аниме «Наруто», которое недавно отметило 20-летний юбилей, а также новинка этого года «Человек-бензопила» и культовая во всём мире «Атака титанов».

Игры года

Игрой года у пользователей ВКонтакте предсказуемо и с большим перевесом стала Genshin Impact. И пусть игра вышла два года назад, она не перестаёт быть актуальной и самой обсуждаемой у любителей выполнять ежедневные задания, чтобы получить камни истока (внутреннюю валюту игры). Также самыми популярными у пользователей стали игры, которые в этом году номинированы на множество наград. Это драма про бесконечные мучения в схватках с боссами Elden Ring и кинематографичная драма про отцов и детей God of War.

Ежегодно ВКонтакте делится итогами года по разным темам: музыке, кино и сериалам, играм, мемам, технологиям и другим. В этом году они будут собраны в специальном разделе vk.com/2022, публиковать итоги команда ВКонтакте будет на протяжении всего декабря. Раздел откроется сегодня в течение дня.