530 тысяч россиян переселят в новое жилье "из трущоб" к 2024 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сергей Вадимович, на днях прозвучало довольно регулярное заявление Владимира Путина о том, что Россию надо вытаскивать из трущоб. Есть такая возможность, удастся ли?

- 15 лет назад, когда был создан Фонд ЖКХ, и деньги господина Ходорковского, полученные незаконным путем и вернувшиеся государству, а потом уже бюджетные деньги пришли на эту программу, тогда и были сказаны Путиным (он молодец в этом плане, постоянен) эти слова: «Надо Россию вытаскивать из трущоб».

Полтора миллиона граждан мы уже переселили из аварийного и ветхого жилья, примерно столько же еще нужно переселить по той программе, которая утверждена после января 2017-го года.

Были сомнения, особенно у чиновников финансово-экономического блока Правительства (я его так называю), который, на всякий случай, 300 миллиардов долларов потерял со своей заначкой. За эти деньги мы давно бы всех переселили…

- Очень надеюсь, что замороженные западом деньги все-таки вернуться к нам. А пока придется рассчитывать на то, что есть у государства.

- Конечно, и переселение людей из ужасных условий в нормальные – одна из приоритетных задач на мой взгляд. Что подтверждается и высказыванием нашего президента.

Недавно я обратился к Генеральному прокурору по поводу того, что надо выполнять поручение президента, а не все финансы выделяются. Мне ответили: да, нужно, но пока у Минфина есть своя позиция. Я думаю, у Минфина должна быть позиция главы государства, а не собственная.

Сегодня, то есть 2 декабря, проходит заседание Наблюдательного совета Фонда ЖКХ по инициативе Марата Хуснуллина ( вице-премьера Правительства РФ по строительству). Я перед ним ставлю этот вопрос как председатель Попечительского совета Фонда.

Сергей Степашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сергей Вадимович, пост гендиректора Фонда ЖКХ (сейчас идет преобразование его в Фонд развития территорий) занял новый руководитель.

- Да, молодой человек, но опытный, Сергей Ахметов. Мы провожаем Константина Георгиевича Цицина с этого поста, он 15 лет отработал, поздравляем его с орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. Это оценка его деятельности со стороны главы нашего государства, кстати.

- А указ есть уже?

- Есть, подписан указ на днях. Надеюсь, что молодой руководитель, как и Цицин, будет прислушиваться к мнению Наблюдательного совета на благо общей деятельности.

- «Комсомолка» присоединяется к поздравлениям Константина Цицина с награждением его орденом. Но есть тревога: скажите, реальна ли опасность того, что программа по переселению людей из аварийного жилья будет сокращаться?

- Ну, программу завершим, то, что планировалось, а именно эти 530 тысяч человек, которых мы должны переселить в новое жилье к 2024 году, мы переселим. Вопросов нет. Сейчас оснований говорить, что что-то из ближних планов срывается, тоже нет, потому что финансирование обеспечено. Приложим все усилия, чтобы и в последующие годы планы были реализованы. Хотя проблем, конечно, прибавилось.

Мы должны понимать, мы живем в режиме очень серьезных санкций против страны, проводящей специальную военную операцию. И если кто-то хочет поспекулировать на стройматериалах, на строительстве, а такие прецеденты есть, то они должны понимать, что имеются разные формы работы с ними. Я не за «посадки», конечно, но если кто-то не понимает, что сейчас не время бессовестных спекуляций, можно отправить их в стройбат, пускай потрудятся там.

Мы после кровопролитной Великой Отечественной войны за три года Сталинград восстановили. Что ж, не сможем сегодня решить свои проблемы, что ли? Сможем.