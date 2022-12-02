Увеличение поставок газа и бережное отношение к русскому языку: о чем договорился Михаил Мишустин на переговорах в Самарканде

Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

«Приветствуем председателя правительства России М.В.Мишустина в древнем городе Самарканде» - главу российского кабмина по дороге из аэропорта в центр встречала огромная растяжка.

В Самарканд Мишустин прилетел с двухдневным визитом. Узбекистан - одна из самых быстрорастущих экономик на пространстве СНГ. Для промышленности здесь действует множество преференций, в том числе налоговых, и благодаря этому узбекская экономика идет в гору. Чтобы продемонстрировать достижения, Мишустина пригласили осмотреть Национальную отраслевую выставку. Там ему показали узбекский текстиль, лекарства, бытовую технику, а также продукты питания. Узбекские промышленники рассказали Мишустину, что готовы наращивать сотрудничество с Россией.

- За минувшие несколько лет количество предприятий с участием российских инвестиций в Узбекистане утроилось и составило около 3000. При этом только с начала этого года создано более 700 предприятий, - заявил премьер Узбекистана Абдулла Арипов на состоявшемся затем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Арипов рассказал, что Узбекистан заинтересован в наращивании сотрудничества с Россией в промышленности, туризме, энергетике и транспортно-логистической сфере. По его словам, приоритетным может быть формирование альтернативных международных транспортных транзитных коридоров.

Мишустин в свою очередь рассказал, что Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы. Премьер также призвал ускорить выполнение договоренностей по строительству атомной электростанции в Узбекистане по российскому дизайну.

За 10 месяцев этого года товарооборот России и Узбекистана достиг рекордных показателей - 7 млрд.долларов. Это на 30% больше, чем годом ранее. Теперь страны ставят задачу довести товарооборот до 10 млрд.долл. Михаил Мишустин напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала главным торговым партнером Узбекистана, опередив Китай. Объем грузоперевозок с Россией вырос в этом году на четверть.

Как рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак, Узбекистан заинтересован в проекте по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном. Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан.

По итогам переговоров делегации двух стран подписали 12 документов о сотрудничестве. В том числе меморандумы о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения, о сотрудничестве в области профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании в области защиты трудовых прав трудящихся-мигрантов.

- Я еще раз убедился, что все мы настроены на поступательное развитие многопланового сотрудничества России и Узбекистана, - заметил Мишустин на переговорах с Архиповым.

Михаил Мишустин также поблагодарил власти Узбекистана «за внимательное отношение к русскому языку». Так, русский язык является обязательным для изучения в узбекских школах. Русский язык наряду с узбекским используется при публикации законодательных актов республики, на нем ведется значительная часть делопроизводства в министерствах и ведомствах Узбекистана.

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