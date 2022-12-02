Россия идет в атаку по всей линии фронта: Раскрыты потери ВСУ

Минобороны России сообщило об освобождении Курдюмовки
По всей линии соприкосновения российские войска атакуют украинских националистов и срывают их попытки провести контратаки. В них вооруженные формирования киевского режима теряют сотни раненными и убитыми.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ только в основных районах боевых действий: на Донецком при освобождении Курдюмовки российские войска уничтожили более 60 солдат ВСУ, на Купянском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 100, на Южно-Донецком - 50.
На Красно-Лиманском 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Сожжено десятки украинских танков, бронемашин и пикапов с минометами.
Тем временем, нашими подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: 13 реактивным снарядам, 7 беспилотникам, Су-25 и Миг-29 ВВС Украины, трем складам ракетно- артиллерийского вооружения, подразделениям 40-й артиллерийской бригады ВСУ, двум огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град», 7 пунктам управления противника, 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техники ВСУ в 184-х районах, а также пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
336 - самолетов.
177 - вертолетов.
2599 - беспилотных летательных аппаратов.
391 - зенитный ракетный комплекс.
6953 - танка и других боевых бронированных машин.
908 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
3648 - орудий полевой артиллерии и минометов.
7437 - единиц специальной военной автомобильной техники.