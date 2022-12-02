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Политика2 декабря 2022 11:06

Россия идет в атаку по всей линии фронта: Раскрыты потери ВСУ

Минобороны России сообщило об освобождении Курдюмовки
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Минобороны России сообщило об освобождении Курдюмовки

Минобороны России сообщило об освобождении Курдюмовки

По всей линии соприкосновения российские войска атакуют украинских националистов и срывают их попытки провести контратаки. В них вооруженные формирования киевского режима теряют сотни раненными и убитыми.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ только в основных районах боевых действий: на Донецком при освобождении Курдюмовки российские войска уничтожили более 60 солдат ВСУ, на Купянском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 100, на Южно-Донецком - 50.

На Красно-Лиманском 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Сожжено десятки украинских танков, бронемашин и пикапов с минометами.

Тем временем, нашими подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: 13 реактивным снарядам, 7 беспилотникам, Су-25 и Миг-29 ВВС Украины, трем складам ракетно- артиллерийского вооружения, подразделениям 40-й артиллерийской бригады ВСУ, двум огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град», 7 пунктам управления противника, 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техники ВСУ в 184-х районах, а также пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

336 - самолетов.

177 - вертолетов.

2599 - беспилотных летательных аппаратов.

391 - зенитный ракетный комплекс.

6953 - танка и других боевых бронированных машин.

908 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3648 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7437 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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