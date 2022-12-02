Скандалы звезд и «чёрные списки»: раскрыты секреты популярных телешоу «Маска», «Аватар» и «Ну-ка, все вместе!»

Юлия Сумачева восхищена профессионализмом Филиппа Киркорова. Именно поэтому поп-короля зовут во все рейтинговые шоу.

«Маска», «Ну-ка, все вместе!», «Дуэты», «Фактор страха», «Ты супер», «Страна талантов», сериалы «Художник» и «Библиотекарь» — это лишь часть хитовых проектов, которые зритель уже увидел и еще только узнает о них в новом телевизионном сезоне благодаря компании «ВайТ Медиа». А ведь этот конвейер – самое что ни на есть опасное производство: контракты со звёздами, сумасшедшие бюджеты, а в этом году – еще и вынужденный простой, когда с экранов пропали все развлекательные программы. О том, как удалось не только сохранить, но и нарастить темпы в сложное время, а также о рейтингах, скандалах и стоимости проектов сайт KP.RU поговорил с генеральным продюсером «ВайТ Медиа» Юлией Сумачевой.

- Изначально казалось, что никакого развлекательного ТВ в этом году не будет, - призналась Юлия Сумачева. - В феврале мы снимали «Ну-ка, все вместе!», но из-за общей ситуации он с весны переехал на осень, и финал в итоге вышел только недавно. Но есть и хорошие новости: в этом году мы фиксируем, что телевизионное смотрение стало выше, хотя все предыдущие годы стабильно падало. Пришел новый зритель. И у развлекательного контента, который со временем вернулся на экраны, цифры тоже стали выше. Людям хочется отвлечься от текущей повестки: просто улыбнуться и спеть любимые песни.

- Юля, от каких проектов вам пришлось отказаться?

- «Форт Боярд» и «Последний герой», которые снимались за границей, теперь переносятся на неопределенный период. Мне сложно представить, как сегодня, учитывая сложности с логистикой, можно делать проект на базе французской крепости.

- А как насчет санкций? Покупки прав на зарубежные шоу это коснулось?

- Да, сложно получить американские форматы, которые являются одними из лидеров на мировом рынке. На человеческом уровне продюсеры хотят сотрудничать, но всё упирается в политическую составляющую. К тому же, в этом году я, как и многие мои коллеги, впервые за много лет не попала на международный рынок, где презентуются новые форматы и идеи.

- Сложнее ли стало заполучить звезду в телепроект, когда в шоу-бизнесе такой переполох?

- Да уж, ситуация такая, что ты должен постоянно мониторить, кто что сказал; кто уехал – кто приехал. Это как игра в крестики-нолики. К тому же, многие артисты сейчас не в настроении развлекать зрителя. Как только происходит очередное политическое событие – у нас сразу откат. Так было, например, с Юрием Антоновым. Он поначалу согласился участвовать, а прямо перед съемками сообщил, что не может.

Шоу "Ты супер!" с успехом идет уже несколько сезонов подряд.

- Может, у вас и психолог появился на съемках?

- Психологи были и есть всегда. Например, в вокальных, детских проектах несколько специалистов работают постоянно, ведь человека нужно готовить к выходу на сцену, особенно если он не профессиональный артист. А в шоу «Один в один» психологи и со звёздами работали, помогали им перевоплощаться.

- Участницу финала «Ну-ка, все вместе!», на которую Киркоров набросился с критикой, психологам не пришлось откачивать?

- Милана Рахманова – настоящий боец, так что всё в порядке. Думаю, с этой сложной задачей – перепеть Пугачеву – она справилась. А Филипп просто не любит, когда трогают песни Примадонны. Было понятно, что ему это априори не понравится.

- Ага, значит это сценарий.

- Нет, этот момент не был продуман. Но когда у тебя 100 человек сидит в жюри - народники, классические вокалисты, поп-звезды – скандал неизбежен. И все же я уверена, что зритель включает шоу не ради склок, а ради талантов. Я как продюсер не за скандалы, а за профессионализм. Выбирая между малоизвестным, но профессиональным вокалистом и Прохором Шаляпиным, например, я всегда выберу первого.

- Тем не менее, король скандалов Филипп Киркоров у вас во многих проектах.

- Да, потому что это Филипп Киркоров. Он может позволить себе поскандалить, но уже через минуту абсолютно профессионально сделает всё, что от него требуется на съемках.

- У вас букетом по лицу никого не лупил?

- Букетом нет. Но в финале «Маски» в «Крокусе» на эмоциях неудачно откинул стул и задел зрительницу по ноге. Такое было, но это совершенно случайно и закончилось без последствий.

- Есть ли у вас «черные списки» артистов? Например, Алексей Серебряков должен был сниматься в вашем сериале «Библиотекарь», но репутация у него неоднозначная…

- На самом деле, он сам отказался участвовать. Поначалу встречался с режиссером, всё шло нормально, но в последний момент что-то не сложилось. Моя задача как продюсера сглаживать углы. Но если хотите фамилию, я бы не хотела, к примеру, работать с Максимом Авериным. У нас был давным-давно проект «Киношоу» для НТВ, и этот опыт сотрудничества оказался не самым удачным.

В проекте "Аватар" цифровыми персонажами управляли звёзды-участники.

- А какой у вас самый дорогой проект? И дорого - это сколько?

- В этом году по объему затрат лидирует сериал «Художник», который побил все рекорды смотрения и уже называется главным сериалом года. А из шоу это, конечно, «Маска». В каждом контракте бюджет - это коммерческая тайна, поэтому за любое лишнее слово - 300% штрафа.

- И что дорогого в «Художнике»?

- В смете сериала всегда главная составляющая, как правило, - гонорары артистов. Но и воссоздание ретроспективы 40-х годов - это огромные деньги: мы создавали стреляющее оружие, шили наряды для героев, пригоняли на съемки ретро-автомобили. Сейчас уже даже девяностые-нулевые воссоздать сложно: банальных деревянных окон не найти, везде пластиковые.

- Юлия, как думаете, что сейчас хочет видеть зритель?

- Настоящие сюжеты, настоящих людей, настоящие эмоции. Сейчас всё максимально приближено к реальности. Даже фантастические проекты. Например, недавно с успехом прошло «Шоу Аватар», в котором цифровыми аватарами управляли настоящие звезды. А вот у коллег с Первого канала шоу «Фантастика» с хорошей графикой не удалось, рейтинги значительно ниже. На мой взгляд, в шоу главное шоу: без этого никакой супертехнологией ты зрителя не привлечешь. И в «Аватаре» у нас случилось шоу: сложился интересный тандем жюри, любопытные обсуждения, плюс участники классно реагировали.