Вам понравится: названы простые и приятные способы справиться со стрессом

Тревога – это страх перед неизвестным, важно вовремя вновь встать у штурвала корабля своей жизни. Фото: Shutterstock

Уровень тревожности растет, говорят данные ФОМ. 59% опрошенных сказали, что в их настроении преобладает именно тревога (несколько недель назад так ответили 56%).

Тревога – это страх перед неизвестным. Она естественна, когда много стресса, неопределенности. Нам кажется, что мы теряем управление собственной жизнью. Важно вновь встать у штурвала корабля своей жизни. Но как?

ТЕЛО - В ДЕЛО: ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Начать стоит с основ, а основа – это тело. Настроение, здоровье психики связаны с физическим состоянием намного больше, чем кажется. Здоровый сон, способность расслабиться и хотя бы минимальная физическая активность — все это требуется в первую очередь.

1. Ключ к управлению тревогой – дыхание. Кстати, даже простая концентрация внимания на вдохе и выдохе поможет сбросить напряжение. Важно, чтобы выдох был чуть длиннее, чем вдох. Можно мысленно на выдохе попробовать «дотянуться дыханием» до стены, если тревога застала в помещении, или до дерева, если можно побыть на свежем воздухе. Кстати, прогулка перед сном вместе с таким сосредоточенным на выдохе дыханием, поможет настроиться организму на отдых. Из физических активностей вечером стоит выбирать те, которые особенно приятны, массаж и медленная растяжка, плавание вполне подойдут.

2. Работающие мышцы как органический шредер пропускают через себя наши неприятности и перерабатывают их в энергию. Не зря человек, когда нервничает, как и животные в ситуации стресса, начинает прохаживаться туда – сюда. Тело требует движения.

Накатила тревога, стрессанули – приседайте. Это нехитрое упражнение нагружает самые большие мышцы в организме, разгоняет кровь по телу, эффект будет очень быстрый. Еще хорошо поотжиматься: расправить грудную клетку, вернуть нормальную осанку. Делайте столько раз, сколько можете, не пересиливайте себя, а если сделать в течение дня три подхода приседаний и отжиманий, то это уже хорошая тренировка. И не забывайте пить воду после упражнений и просто в течение дня. К тому же, когда тревожно, выпитый стакан воды уже поможет прийти в чувства, а при физической активности вода улучшает обмен веществ и способствует сжиганию жиров. 6 – 8 стаканов в день – норма.

Ключ к управлению тревогой – дыхание. Фото: Shutterstock

ЧТО ЕСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ТРЕВОЖИТСЯ

При тревожности организм быстро истощается и хочет восполнить потраченную энергию. Часто тянет на сладенькое и жирное и важно направить эту тягу в правильное русло.

Вместо конфет и тортиков стоит обратить внимание, например, на сухофрукты и темный шоколад.

- В ежедневный рацион включать меньше сладкого и полуфабрикатов – больше продуктов, богатых цинком, - разных видов капусты, бобовые, орехи.

Если тяга к конфетам и сладостям станет непреодолимой, обратите внимание на сухофрукты и темный шоколад. Фото: Shutterstock

- Пищу с магнием и витамином В, - а это рыба, авокадо, темная листовая зелень.

- Омега-3 тут тоже на пользу, так что раз в неделю поможет блюдо из рыбы. Желательно – из рыбы охлажденной, а не замороженной, но с этим могут быть сложности. Так что зимой можно посмотреть в сторону Омега-3, как ежедневной добавки, но, как в любом аспекте, который касается здоровья, стоит посоветоваться со своим терапевтом.

- Поддержат нас за счет пробиотиков и кефиры с йогуртами.

ТРЕВОЖНО – КОТИКИ И СОБАКИ ПОМОГУТ

Когда вам тревожно, важно найти свои островки стабильности. Выпишите несколько вариантов: какие виды деятельности могли бы увлекать вас в достаточной степени, чтобы вы могли к ним обратиться, когда «накрыло». Это могут быть совсем простые вещи – рисование или поход в музей, прогулка с собакой, прослушивание музыки, лекция по устройству Космоса или игра с любимым котом. Кстати, доказано, что собаки и котики – классные борцы с тревожностью, депрессией и стрессом в целом. К тому же собака, например, хорошо дисциплинирует в плане прогулок, хвостатый стимул выйти на улицу есть в любую погоду. Котики – это и вовсе домашние терапевты. Исследования показывают, что игра с котом повышает выработку гормонов счастья, а урчание котиков и даже простое скручивание и потягивание рядом – снижают кровяное давление, избавляют от стресса и невзгод.

ВАЖНО

Если тревожность и перепады настроения длятся месяцами, затягивают, мешают активной жизни и повседневным делам, - стоит обратиться за профессиональной помощью. Система адаптации нашего организма – гениально устроена, но важно учитывать и индивидуальные особенности тела и психики.