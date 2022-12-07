С нового года - новые меры поддержки для семей с детьми

При рождении ребенка родителей уведомляют о возможности получить детские пособия и льготы с привязкой к региону его проживания. Фото: Shutterstock

В стране уже несколько лет работает национальный проект «Демография», который направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для людей старшего возраста, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом. Государство постоянно совершенствует эти меры и разрабатывает новые.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ВЫРАСТЕТ

В наступающем году главную меру поддержки семей с детьми, материнский капитал, планируют увеличить.

КОНКРЕТНО

Как изменится материнский капитал

2022 год

В этом году размер выплаты варьируется от 524,5 тыс. рублей на первого и 693,1 тыс. рублей на второго ребенка, если вы не получали маткапитал ранее. Если же получали, то доплата составит 168,6 тыс. рублей на второго ребенка.

2023 год

Размер материнского капитала вырастет: до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго. Если вы уже получали маткапитал на первенца, то размер выплаты на второго малыша будет 189,5 тыс. рублей.

На что можно направить сейчас?

• Приобретение или строительство жилья;

• Ежемесячная выплата на второго ребенка до трех лет;

• Образование детей;

• Товары и услуги для социальной адаптации ребенка с инвалидностью;

• Формирование накопительной пенсии мамы.

С 1 января 2023 года средства маткапитала семьи с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Еще одна хорошая новость: на днях Госдума приняла закон, который упрощает процедуру оплаты образования детей средствами материнского капитала. Теперь родителям не нужно будет предоставлять в ПФР договор об оказании образовательных услуг - направлять средства на оплату можно в режиме онлайн без лишних справок. Достаточно подать заявление о направлении средств маткапитала на оплату образования детей.

Еще один важный момент. С 1 января 2023 года выплату из материнского капитала можно будет оформить вне зависимости от очередности рождения ребенка. Такая выплата составляет один прожиточный минимум на ребенка в месяц, в этом году от 11,3 тыс. до 30,8 тыс. рублей в зависимости от региона. Сейчас эту помощь могут получать только родители вторых детей.

«ГОСУСЛУГИ» САМИ НАПОМНЯТ О ВАШИХ ЛЬГОТАХ

Благодаря стратегической инициативе «Социальное казначейство» на сайте «Госуслуги» работает проактивное информирование - это уведомления о том, какие выплаты и льготы положены человеку в определенных жизненных ситуациях. Например, если вы собираетесь или уже стали родителями.

Чтобы уведомления приходили, надо заполнить согласие в личном кабинете «Госуслуг» в разделе «Документы», категория «Льготы и выплаты». Например, при рождении ребенка родителей уведомляют о возможности получить детские пособия и льготы с привязкой к региону его проживания.

Что изменится для семей с детьми в 2023 году?

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ

С 1 января 2023 года начнет действовать единое пособие на детей и беременных женщин в России.

- Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, - дают пояснения в Минтруде России.

- Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека. Выплаты получат и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия.

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

При этом:

• 50% - базовый размер выплаты;

• 75% - назначается, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;

• 100% - если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.

Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно указать в одном заявлении. Пособие будет назначено на каждого ребенка.

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.

При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия. Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному электронному заявлению без сбора дополнительных справок, что значительно сэкономит время молодых родителей.

Помощь можно получать и по старым правилам

Введение единого пособия предусматривается на переходный период. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать - сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права на соответствующие выплаты.

Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права на соответствующие выплаты, т. е. до достижения ребенком возраста трех лет.