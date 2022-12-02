Военнослужащие ВСУ в Артемовске. Фото: REUTERS

Военнослужащие ВСУ в Артемовске (на Украине - Бахмут), оперативное окружение которого в ДНР проводят сейчас российские войска, деморализованы и готовы оставить укрепрайон. При этом, как заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, на состояние их духа повлияло не только продвижение российских войск на этом направлении, но и данные о потерях, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Напомним, она заявила о том, что с февраля Украина потеряла более 100 тысяч человек. Рассказываем последние новости об обстановке на сегодня 2 декабря 2022 года в Артемовске.

Последние новости об обстановке в Артемовске на сегодня 2 декабря 2022 года:

- Заявление Урсулы фон дер Ляйен легло на эту почву, - сказал Василий Дандыкин. - Но самое главное, наверное, в другом. В том, что связь у них с родными и близкими остается. По «Старлинку» они не только осуществляют какие-то операции, но и общаются с домом. А там реально в каждом даже небольшом селе десятки захороненных. Не считая тех, кто пропал без вести, кого хоронят наши ребята. Ведь реально, по нашим подсчетам, цифры гораздо страшнее и больше. И военные ВСУ это знают. И под нажимом, под этим огневым валом — здесь и «Шторм», и части с мобилизованными уже участвуют - все это складывается в одно целое, начинается шатание и суета. Возникают панические настроения у старших офицеров, у командиров. И это передается по цепочке до крайнего, до солдата.

Российские военные в последние дни ведут на артемовском направление активные боевые действия. Их цель — отрезать группировку в Артемовске от коммуникаций. И панические настроения накладываются на отсутствие со стороны Киева приказа на отход, ВСУ словно намерено защищать населенный пункт до последнего солдата.

Российские военные в последние дни ведут на артемовском направление активные боевые действия. Фото: REUTERS

По мнению Василия Дандыкина, это объясняется тем, что для Киева это очень важный рубеж.

- И не только для Киева, но и для его спонсоров, - говорит эксперт. - Если ВСУ покинут позиции под Артемовском, значит, следующий рубеж будет проходить аккурат перед Славянском и Краматорском. Это значит, что наши войска будут приближаться к одной из главной цели – освобождение всего Донбасса и ДНР.