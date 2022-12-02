Грипп, простуда или ковид: Минздрав выпустил памятку, как лечиться дома

Первым пунктом рекомендации указан обязательный постельный или полупостельный режим. С симптомами болезни не следует отправляться на работу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как говорят врачи, в этом году у нас уникальный сезон осенне-зимних инфекций. С одной стороны, на лидирующие позиции выходит грипп. С другой - продолжает преследовать ковид. И плюсом ко всему разгулялись «простудные» возбудители: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и проч. Шансов заразиться не одним, так другим - выше крыши. С учетом многообразия инфекций особенно остро встает вопрос: что делать, если у вас или кого-то из близких появились симптомы заболевания, похожего на ОРВИ (в эту группу входят и грипп, и COVID-19, и разнообразные простуды)? Ответы можно найти в новом документе, который разработал Минздрав России для региональных органов здравоохранения (есть в распоряжении редакции). KP.RU выбрал самое важное.

1. Поднялась температура, болит горло и льет из носа - как быть?

Многие люди переносят грипп, ОРВИ, другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) в нетяжелой форме и способны выздороветь без медицинской помощи.

Если вы заболели, нужно:

- Остаться дома. Соблюдать постельный или полупостельный режим (хождение по квартире, готовка еды и другие легкие физнагрузки).

- Регулярно проветривать комнату.

- Пить кипяченую воду, слабоминерализованную минеральную воду, морсы (клюквенный, брусничный), несладкий чай с лимоном.

- Из еды для больного организма лучше всего подойдут легкоусвояемые продукты, богатые витаминами: нежирные сорта мяса, рыбы, молочные продукты, фрукты, овощи, соки, компоты.

- Алкоголь исключается полностью. Даже глинтвейн. Спирт усугубляет интоксикацию и повышает угрозу осложнений.

В этом году в России ждут уникальный сезон осенне-зимних инфекций. С одной стороны, на первом плане традиционный грипп. С другой - о себе напоминает Covid-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2. Какие лекарства можно принимать самостоятельно?

- Если нос закладывает так сильно, что тяжело дышать - сосудосуживающие капли или спреи. Внимательно читайте инструкцию! Для каждого препарата указаны максимальный срок использования (как правило, не более 5-7 дней). Плюс есть противопоказания - сверьте их со своими хроническими заболеваниями.

- Если мучит высокая температура (обычно тяжело переносится выше 38 - 38,5 градусов), примите жаропонижающее. «Наибольшие доказательства эффективности и безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена», - говорится в памятке Минздрава. Эти же препараты помогут снять боли в мышцах, суставах и облегчить головную боль.

ВАЖНО

! Разовая доза парацетамола (ацетаминофена) для взрослых составляет 500 мг. Допускается прием не более 4 раз в сутки.

! Ибупрофен принимается по 400 мг, не более 4 раз в сутки, после еды.

! В возрасте до 18 лет нужно избегать приема препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту (аспирин и др.) из-за высокого риска побочных эффектов.

3. Когда срочно обращаться к врачу?

Обязательно обратитесь к врачу, если у вас или ваших близких появляются такие симптомы:

- затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха;

- боли или чувство тяжести в груди или в животе;

- сильная ломота в теле;

- внезапное головокружение;

- спутанность сознания;

- сильная или устойчивая рвота.

! Еще один повод для обращения к врачу - «вторая волна» болезни. На практике это выглядит так: первые несколько дней вам было плохо (высокая температура, головные боли, слабость, боли в горле и т. п.), потом полегчало, симптомы ослабли. И вдруг снова стало хуже: опять подскочила температура, усилился кашель. Это может сигналить, что пошли осложнения. Нужен осмотр доктора.

4. Кому грозит тяжелая форма гриппа, ковида и других ОРВИ?

Особенно внимательно нужно следить за своим состоянием и при малейшем ухудшении обращаться к врачу пациентам из групп риска. Это:

- беременные женщины;

- люди старшего возраста: 65+;

- дети до 5 лет;

- люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек и др.);

- пациенты со сниженным иммунитетом. Например, лица, принимающие иммуносупрессивные препараты (стероиды, цитостатики), люди с ВИЧ-инфекцией.

5. Что с больничным листом?

Независимо от того, какую ОРВИ подхватил человек, он остается заразным в среднем в течение недели. Соответственно, на срок до 7 дней врачам рекомендовано оформлять листок временной нетрудоспособности (при необходимости он продлевается). В некоторых регионах, например, в Москве, если пациент получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, больничный может быть открыт по итогам аудиоконсультации, без личной явки в поликлинику. При других ОРВИ, включая грипп, нужно посетить доктора или вызвать врача на дом, если состояние тяжелое.

Об особенностях оформления больничных при ОРВИ в своем регионе вы можете узнать в органе управления здравоохранением - областном Минздраве/комитете/департаменте здравоохранения.

Напомним, с 1 января 2022 года все бюллетени у нас в стране оформляются в электронной форме. Информация об открытии больничного автоматически передается работодателю. По факту закрытия электронного листка нетрудоспособности назначается и выплачивается пособие по болезни.