На КАМАЗе выделят разработку легковых машин в отдельный дивизион

В принципе, идея легкового автомобиля для КАМАЗа не нова, об этом говорили еще 50 лет назад, когда сам КАМАЗ только построили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подробностей не известно, кроме того, что это будет новый вид деятельности автогиганта, до сих пор специализировавшегося, в основном, на тяжелой грузовой технике.

Нужно ли это для текущих проектов, а, как известно, КАМАЗ участвовал в проекте легкового электромобиля Кама-1 и оказывал помощь при налаживании производства «Москвича 3», или в планах другие проекты?

Своим мнением поделился главный редактор журнала «За рулем», старейшего и авторитетного издания в России, Максим Кадаков.

— Думаю, что Сергей Когогин связывает эту идею с созданием акционерного общества «Кама», одним из учредителей которого он является. И которое разрабатывает электромобили Атом. Очевидно что создается новая структура именно под электромобили, потому что разработка авто с ДВС сложна, и локализация производства тоже непростая, хотя и это возможно на каких-то заимствованных агрегатах.

В принципе, идея легкового автомобиля для КАМАЗа не нова, об этом говорили еще 50 лет назад, когда сам КАМАЗ только построили и стали выпускать грузовики. Тогда конструкторы тоже хотели сделать небольшой автомобильчик, и в ту пору тогдашний директор КАМАЗа Лев Васильев эту идею поддержал. И даже сделали такую машинку – легкую, с открытым кузовом, с тентом вместо крыши. Был еще автомобиль под названием Мишка. В итоге всё это никуда не пошло, а потом появилась Ока, которую КАМАЗ помогал разрабатывать АВТОВАЗу, и на КАМАЗе эту Оку, в том числе, выпускали на заводе микролитражных автомобилей ЗМА.

Но сейчас всё другое, и нынешние идеи легкового производства очевидны. Вакуум на рынке большой, понятно, что это надолго, и «поиграть» в этой нише – интересная история, особенно с камазовской мощью.

Тут, правда, много нюансов. Если мы это связываем с акционерным обществом «Кама», которое разрабатывает Атомы, то у них объявлено, что ходовой прототип появится в третьем квартале 2023 года, в производство машина пойдет не раньше 2025 года — это при удачном раскладе. Заявляли о большом объеме — 450 тыс. машин до 2030 года. Это серьезное производство, «на коленке» их не сделаешь. Выпускать столько можно только при уверенности, что их купят, а хороший сбыт может быть только при удачном соотношении цены и качества. Цена зависит от конструкции, комплектующих, объемов производства и от капиталовложений в локализацию производства. Тут надо все тщательно просчитывать.

А к 2025 году, глядишь, и «Москвич» что-то свое выдаст, утопично, но может быть. «Автотор» разрабатывает целых два своих электромобиля. На всех должно каким-то волшебным образом хватить аккумуляторных, тяговых батарей и т.д. Поэтому перспектива есть, но путь к ее реализации может быть и сложным, и неоднозначным. А как это будет выглядеть на КАМАЗе – структурно и юридически — это нам теперь предстоит увидеть.