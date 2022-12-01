Помощь из Ярославля батальону имени Судоплатова.

Россия не на словах, а на деле доказывает, что своих не бросает. Не первый месяц из разных городов страны приезжает в область гуманитарная помощь, собранная волонтерами, организациями и обычными жителями страны.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Активную поддержку активисты оказывают Запорожской области. Причем помощь всестороннюю: начиная от продуктовых наборов для местных жителей, заканчивая коммунальной техникой для городских служб и экипировкой для защитников Родины.

Так, молодежь из Ярославской области передала недавно помощь добровольцам батальона имени Судоплатова, сформированного по инициативе жителей, которые хотят защищать свою землю. А таких немало.

- Добровольцы приходят массово. Смотрим на них, многим отказываем. Не без этого. К примеру, люди 1960, 1961, 1962 годов рождения хотят войти в состав батальона. Не взяли. Я их понимаю, они хотят бороться с фашизмом. Но упор мы делаем на бойцов до 55 лет. Берем тех, у кого есть боевая подготовка. И таких ребят тоже очень много, - рассказал заместитель командира отряда Евгений Горлачев.

К слову, сын врио главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого Александр также записался добровольцем в батальон.

- Благодарен жителям великой страны за помощь и внимание. Моральная поддержка сегодня так же важна, как и гуманитарная. Наши ребята знают, что за ними огромная страна, каждый ее житель, каждая мать и каждый отец. Мы - одна семья, в которой нет чужих детей, есть поддержка и наша общая победа, - поблагодарил волонтеров за помощь батальону добровольцев Евгений Балицкий.

ОТ ПРОДУКТОВ ДО ЭКИПИРОВКИ

Тем временем другие активисты передали мобилизованным гражданам экипировку. Она предназначается для ребят, которые сейчас укрепляют линию обороны в Запорожской области. Вместе со снаряжением для бойцов привезли помощь и нуждающимся местным жителям.

«Продуктовые наборы были переданы волонтерами пенсионерам, многодетным семьям и семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями. В то же время мобилизованные военнослужащие, которые укрепляют линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, получили дополнительную экипировку, средства связи и медикаменты. В ответ они поблагодарили неравнодушных жителей из регионов России за поддержку и присланное снаряжение», - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

А ЧТО С МЕДИЦИНОЙ?

Поддержку получает и здравоохранение в новом российском регионе. Так, автопарк местных больниц пополнился 69 новыми машинами скорой помощи. По словам главного врача Мелитопольского областного центра скорой медицинской помощи Юрия Резниченко, это стало возможным благодаря участию области в госпрограмме.

- В настоящее время по государственной программе РФ получено 69 автомобилей скорой помощи. Из них 60 марки УАЗ и девять на базе «Газель NEXT». Машины в Мелитополе и районе проходят процедуру регистрации в ГИБДД и в ближайшее время выйдут на линии для работы по назначению, - прокомментировал Резниченко СМИ.

Старые машины переведут в службу технического обеспечения.

«ОЩУЩАЕМ ПОДДЕРЖКУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА»

Гуманитарная помощь областному роддому.

Недавно с гуманитарной миссией Запорожскую область посетила депутат Госдумы РФ Татьяна Лобач. Она передала помощь областному роддому, Детско-юношеской спортивной школе и Центру детей, оставшихся без попечения родителей.

- Мы всегда ощущаем огромную поддержку федерального центра, начиная от решения гуманитарных вопросов и заканчивая нормативно-правовыми вопросами. Всегда благодарен за неподдельное внимание и практическое участие в решении всех проблем региона, - прокомментировал итоги визита Евгений Балицкий.

Благодаря такой мощной поддержке со стороны федерального центра и регионов сегодня все больницы Запорожской области полностью обеспечены. А это значит, что местные жители будут получать качественную медицинскую помощь. Причем бесплатно.

- Благодаря помощи Министерства здравоохранения РФ наши больницы, где оказывается стационарная помощь, а также скорая медицинская служба обеспечены всеми медицинскими препаратами для обеспечения медицинской помощи, - прокомментировал руководитель Департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой.

«УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ УКРАЛА МНОГО ТЕХНИКИ»

Также региону помогают подготовиться к зиме. Сейчас в жилые дома дают газ, готовят снегоуборочную технику.

Внес свою лепту в это дело Севастополь, взявший шефство над Мелитополем. Так, город-герой передал мелитопольским коммунальщикам специализированную технику (на фото).

По словам главы администрации Мелитополя Галины Данильченко, в общей сложности им доставили пять машин: две комбинированные дорожные с навесным оборудованием (одна из которых будет работать в районе), водовозку для Водоканала и две машины для уборки мусора.

- Дело в том, что бывшая украинская власть, уходя из города, украла много техники, что не увезли - повредили, - прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который и привез технику в подшефный регион. - Во время моего визита в город, кроме коммунальных вопросов, обсудили с главой Мелитополя много других актуальных тем. Прежде всего задачу по формированию бюджета на следующий год. Наши специалисты будут помогать с подготовкой этого важнейшего документа. Мы также разработали для Мелитополя и Мелитопольского района программу помощи в сфере коммунальной инфраструктуры: это и газовое хозяйство, и водоснабжение, и тепло.

По словам Михаила Развожаева, для оказания шефской помощи Севастополю направили деньги из федерального бюджета.

- Но летом мы отработали за счет благотворительных фондов, поэтому эти деньги мы тоже направляем подшефным территориям: Старобельскому району ЛНР, Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области, - заключил он.

ОТ НОВГОРОДА - ВАСИЛЬЕВСКОМУ РАЙОНУ

Помощь от Новгорода.

Очень нужный подарок Запорожской области сделал Великий Новгород. Новгородский химико-индустриальный техникум передал Днепрорудненскому профессиональному лицею профессиональную литературу и учебные пособия.

- Теперь учеба пойдет на лад, - уверены в лицее.

Также шефы лично привезли презенты воспитанникам Камянко-Днепровской школы-интерната в Васильевском районе. Волонтеры вручили ребятам теплые вещи, рюкзаки, письменные принадлежности, продукты, средства гигиены и обогреватели.

- Многие дети на освобожденных территориях действительно нуждаются в шефской помощи. И такое внимание очень важно для них, - прокомментировала исполняющая обязанности директора школы-интерната Нина Гурская.