Хорошо, что мы под надежной защитой

На левом берегу Днепра, где сейчас находятся многие херсонцы под надежной защитой русской армии, царит мир. Люди понимают, что временные неудобства, в которые они попали, оставив свои дома, - необходимая мера, которая в скором времени закончится. Херсонцы используют это время для того, чтобы оформить документы российского образца, получить паспорта и автомобильные номера РФ. В эвакуации все эти услуги им доступны.

- Мы твердо уверены, что скоро все встанет на свои места. Время покажет, кто был не прав. Мы давно поняли, на чьей стороне должны быть, поэтому без сомнений продолжаем начатое дело: стараемся сохранять спокойствие, оформляем российские документы и даже умудряемся работать, потому что жизнь продолжается. Нельзя падать духом, нужно держаться и поддерживать своих родных, знакомых и наших военных, которые ценой своей жизни защищают нас, - рассказывает житель Новой Каховки Олег.

Сейчас в правобережной части Херсона орудуют украинские войска. Продукты туда не привозят, магазины не работают. Шокируют сообщения из соцсетей о расправах над теми, кто остался на правобережье.

- С российскими военными очень спокойно себя чувствуешь, потому что страшно представить, что могут творить ВСУ. Хорошо, что мы находимся под надежной защитой и уверены в том, что нас защитят и не оставят на произвол судьбы, - отвечает херсонка Ирина, которая сейчас живет в эвакуации на левобережье. - Наша полиция, военные да и в целом простые люди, жители помогают друг другу. И все верят в лучший исход и ждут, что скоро все наладится. Выросло доверие жителей новых регионов к сотрудникам полиции, как к защитникам их прав и законных интересов.