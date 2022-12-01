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Политика30 ноября 2022 22:00

Хорошо, что мы под надежной защитой

Херсонцы, живущие в эвакуации, верят, что скоро все наладится и Русский мир установится на Херсонщине вопреки всем преградам
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко

На левом берегу Днепра, где сейчас находятся многие херсонцы под надежной защитой русской армии, царит мир. Люди понимают, что временные неудобства, в которые они попали, оставив свои дома, - необходимая мера, которая в скором времени закончится. Херсонцы используют это время для того, чтобы оформить документы российского образца, получить паспорта и автомобильные номера РФ. В эвакуации все эти услуги им доступны.

- Мы твердо уверены, что скоро все встанет на свои места. Время покажет, кто был не прав. Мы давно поняли, на чьей стороне должны быть, поэтому без сомнений продолжаем начатое дело: стараемся сохранять спокойствие, оформляем российские документы и даже умудряемся работать, потому что жизнь продолжается. Нельзя падать духом, нужно держаться и поддерживать своих родных, знакомых и наших военных, которые ценой своей жизни защищают нас, - рассказывает житель Новой Каховки Олег.

Сейчас в правобережной части Херсона орудуют украинские войска. Продукты туда не привозят, магазины не работают. Шокируют сообщения из соцсетей о расправах над теми, кто остался на правобережье.

- С российскими военными очень спокойно себя чувствуешь, потому что страшно представить, что могут творить ВСУ. Хорошо, что мы находимся под надежной защитой и уверены в том, что нас защитят и не оставят на произвол судьбы, - отвечает херсонка Ирина, которая сейчас живет в эвакуации на левобережье. - Наша полиция, военные да и в целом простые люди, жители помогают друг другу. И все верят в лучший исход и ждут, что скоро все наладится. Выросло доверие жителей новых регионов к сотрудникам полиции, как к защитникам их прав и законных интересов.

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